Coronavirus: Tina Cipollari in quarantena, a Uomini e Donne via Skype

Il Covid-19 “tocca” anche Tina Cipollari. L’ex moglie di Kikò Nalli si trova in questi giorni in quarantena nel suo appartamento romano. Come annunciato dalla diretta interessata Tina è entrata in contatto con una persona che è poi risultata positiva al Coronavirus. La Cipollari non ha spiegato di chi si tratta ma oggi è in isolamento fiduciario.

Nonostante la quarantena Tina Cipollari ha fatto di tutto per partecipare alla nuova puntata di Uomini e Donne, registrata a Roma domenica 1 novembre 2020. Come rivelato dal Vicolo delle News, la 54enne è intervenuta in collegamento, pronta a dare i suoi giudizi taglienti.

Dunque Maria De Filippi ha seguito l’esempio dell’amico Carlo Conti a Tale e Quale Show e non ha rinunciato a Tina Cipollari, indubbiamente una delle protagoniste principali di Uomini e Donne. L’opinionista è apparsa, come al solito, vivace e determinata, pronta a dare del filo da torcere alla sua acerrima nemica Gemma Galgani.

A causa di questa quarantena forzata Tina Cipollari non potrà vedere il suo compagno, il ristoratore Vincenzo. I due sono stati pizzicati di recente mentre pregavano in una chiesa di Firenze. Tina è sempre stata molto credente e lo ha ammesso più di una volta pubblicamente.

In barba alle malelingue, che qualche tempo fa parlavano di crisi, la storia d’amore tra Tina e Vincenzo procede a gonfie vele. Seppur a distanza: la Cipollari non vuole spostarsi dalla Capitale per amore dei suoi tre figli Gianluca, Francesco e Mattias, mentre il compagno gestisce una rinomata osteria in Toscana.

Tempo fa si è parlato di secondo matrimonio per Tina Cipollari ma al momento, causa pandemia, ogni progetto è stato rimandato. A ribadirlo pure Giorgio Manetti, il Gabbiano di Uomini e Donne. L’ex Cavaliere e fiamma di Gemma Galgani è rimasto in ottimi rapporti con Tina e ha avuto modo di conoscere anche Vincenzo.

Tina Cipollari, Vincenzo, Giorgio Manetti e la compagna Caterina sono stati pizzicati dai paparazzi qualche settimana fa per le strade di Firenze: un quartetto affiatato e spensierato.