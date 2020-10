Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo: la rivelazione di Giorgio Manetti

Continua l’amicizia tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti. Nonostante l’addio del Gabbiano a Uomini e Donne i due non hanno mai smesso di vedersi. Spesso si incontrano a Firenze, dove George è nato e cresciuto e dove vive anche Vincenzo, l’attuale compagno della famosa Vamp. In barba alle malelingue, che qualche tempo fa parlavano di crisi, la storia d’amore tra Tina e Vincenzo procede a gonfie vele.

Al momento il matrimonio è rimandato ma la Cipollari e Vincenzo, che gestisce una rinomata osteria in Toscana, sono più legati che mai. E con successo portano avanti la loro relazione a distanza: Tina non vuole lasciare Roma e i tre ragazzi – Gianluca, Francesco e Mattias – avuti dall’ex marito Chicco Nalli, detto Kikò. In una intervista rilasciata a Nuovo Tv Giorgio ha svelato qualche retroscena sul rapporto tra Tina e Vincenzo:

“Sono attaccati l’uno all’altra e vederli insieme mi provoca un senso di gioia. Tina ha bisogno di un uomo come lui, sincero e tranquillo, ma soprattutto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Insieme si completano”

Giorgio Manetti ha inoltre specificato che in sua presenza Tina Cipollari e Vincenzo non parlano mai di nozze. Segno che, per ora, bisogna aspettare per il grande evento. L’opinionista di Uomini e Donne non ha mai nascosto la voglia di sposare il suo nuovo compagno ma preferisce attendere ancora un po’ prima di indossare l’abito da sposa.

Niente fiori d’arancio neppure per Giorgio Manetti e la sua Caterina, l’ex fiamma ritrovata dopo l’addio alla corte di Maria De Filippi. Il Gabbiano convive con la sua dolce metà ed è più felice che mai. Una unione, tra l’altro, approvata dalla stessa Tina, come ha dichiarato Giorgio:

“Quando Tina è a Firenze ci incontriamo spesso nel ristorante del suo compagno e sono felice che sia nata una bella amicizia anche tra lei e la mia compagna Caterina. Una sera, a cena, le ha detto: “Brava, faccio il tifo per te”, rendendomi felice”

Giorgio Manetti e Caterina convivono sulle colline di Firenze e l’ex Cavaliere non pensa assolutamente ad un ritorno in televisione. George, come lo chiamava affettuosamente Gemma Galgani, ha ripreso a recitare, come da ragazzo: ha appena finito di girare un cortometraggio dal titolo A killer for a friend.

Nell’ultimo periodo non sono mancate le stoccate di Giorgio a Gemma: per Manetti la Galgani non è davvero interessata a cercare l’amore. A detta del toscano la Dama fingerebbe davanti alle telecamere per ottenere maggiore popolarità e successo.

Secondo l’ex Cavaliere, Gemma Galgani avrebbe finto pure la gelosia nei confronti dell’amicizia tra Giorgio e Tina. Un’amicizia che in tv ha sempre fatto discutere ma che nella quotidianità si è dimostrata più vera e sincera che mai. Con grande gioia di Manetti, che ha creduto fin da subito in questo legame con la Cipollari.

“Tina mi piace molto come persona, è una donna vera e speciale. Gemma non ha bisogno di cercare il suo uomo ideale in tv da 11 anni”

Chi è il fidanzato di Tina Cipollari

Vincenzo è un ristoratore fiorentino di 51 anni. Da anni gestisce una delle osterie più rinomate e apprezzate nel centro di Firenze. Il primo incontro con Tina Cipollari è avvenuto nel 2018 grazie ad amici in comune. Al contrario di Tina Vincenzo non ha figli e non è mai stato sposato.

Chi è la fidanzata di Giorgio Manetti

Caterina è un’imprenditrice toscana di 54 anni. Ha un figlio ormai grande che vive all’estero e un divorzio alle spalle. La storia con Giorgio Manetti è nata in gioventù ma poi si è bruscamente interrotta. I due si sono rivisti due anni fa, dopo l’addio del Gabbiano a Uomini e Donne, e non si sono più lasciati.