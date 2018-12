Giorgio Manetti: “Lei mi rende felice, conviviamo”. FOTO della nuova fidanzata

Giorgio Manetti e la nuova fidanzata sul giornale Sono: foto

Giorgio Manetti è uscito finalmente allo scoperto con il suo nuovo amore. L’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha presentato la nuova fidanzata alla rivista Sono. In realtà il Gabbiano ha preferito non fare il nome della donna ma si è presentato in sua compagnia ad una serata di beneficenza a Firenze. E qui i paparazzi sono riusciti ad immortalare i due sorridenti e complici, come si può vedere nella foto più in basso. Giorgio ne ha approfittato per annunciare una grossa novità nella sua vita: è andato a convivere con la bionda che gli ha rubato il cuore. “Con lei sto molto bene, mi rende felice. Innamorato a questa età è una parola grossa… Conviviamo. Va benissimo: è migliore del matrimonio. La maggior parte del tempo stiamo insieme, anche se io mi sposto parecchio. Siamo appena tornati da Praga. È stata la meta della nostra fuga romantica, prima di Natale”, ha confidato l’ex di Gemma Galgani.

Quella tra Giorgio Manetti e la nuova fidanzata non è del tutto un storia “fresca”. L’amico di Tina Cipollari e l’imprenditrice 52enne sono stati insieme tempo fa. Dopo tre anni, però, il loro rapporto si è interrotto e il Gabbiano ha poi iniziato la sua avventura a Uomini e Donne. Grazie ad alcuni amici in comune, i due si sono rivisti la scorsa estate e hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore.

Uomini e Donne: chi è la nuova fidanzata di Giorgio Manetti

La fidanzata di Giorgio è un’imprenditrice fiorentina e ha un matrimonio fallito alle spalle. In più ha un figlio di trent’anni che vive a Londra e che ha cresciuto da sola. La donna ha conosciuto negli scorsi giorni Anna Tedesco, grande amica del Manetti, con la quale ha instaurato un ottimo feeling.