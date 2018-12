Uomini e Donne: Anna Tedesco parla della nuova fidanzata di Giorgio Manetti

Uomini e Donne: chi è la nuova fidanzata di Giorgio Manetti? Parla Anna Tedesco

Anna Tedesco ha conosciuto la fidanzata di Giorgio Manetti. Entrambi lontani dal Trono Over di Uomini e Donne, i due sono rimasti amici. E durante una recente visita a Firenze, la Dama ha avuto modo di incontrare la donna che ha fatto perdere la testa al Gabbiano. Una donna che il toscano già conosceva e con la quale ha ripreso i contatti dopo l’addio a Gemma Galgani. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, Anna ha parlato della compagna di Manetti, senza però svelare mai il nome. Come svelato dalla Tedesco, la misteriosa fidanzata ha 53 anni, è un’imprenditrice e ha un matrimonio fallito alle spalle. In più ha un figlio di trent’anni che vive a Londra e che ha cresciuto da sola. Un ragazzo che, come spifferato da Anna, Giorgio ha già avuto modo di conoscere. “Ne è entusiasta”, ha assicurato la Tedesco.

“Tra me e lei c’è stata subito una bella intesa perché da persona intelligente ha capito che con Giorgio non c’è mai stato nulla, se non amicizia e stima reciproca”, ci ha tenuto a far sapere Anna Tedesco alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. L’ex Dama di Uomini e Donne ha aggiunto: “Non l’ha scelta perché è un’imprenditrice come pensano molte persone, ma perché è una donna calma, comprensiva, che ha saputo riempire gli spazi vuoti che lui aveva nel suo cuore”.

Giorgio Manetti pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi?

Felice con la sua nuova compagna, Giorgio Manetti è pronta a tornare in tv. L’ex pupillo di Maria De Filippi è in lizza per partecipare all‘Isola dei Famosi. A rivelarlo è stato il diretto interessato, anche se al momento le trattative non sono ancora state concluse.