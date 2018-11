Uomini e Donne, Giorgio Manetti all’Isola dei Famosi: “Qualcuno ci sta lavorando”

Uomini e Donne, parla Giorgio Manetti: probabile la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019

Giorgio Manetti è pronto per l’Isola dei Famosi 2019. È stato lo stesso ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ad annunciare la sua probabile partecipazione. Da anni si parla del Gabbiano come concorrente ma in passato non è mai stato possibile per via della presenza del toscano alla corte di Maria De Filippi. Ora che Giorgio non fa più parte del parterre di Cavalieri è libero di partire per l’Honduras, per mettersi alla prova con una nuova sfida, avvincente e stimolante. “La mia partecipazione all’Isola? Qualcuno ci sta lavorando”, ha confidato Manetti al settimanale Nuovo Tv. Già qualche settimana fa Giorgio Manetti aveva parlato di un suo ritorno sul piccolo schermo.

“Dal prossimo anno sarò di nuovo in televisione. Purtroppo non posso anticipare niente a questo riguardo. Vi basti sapere che non sarò da solo davanti alle telecamere e che le mie fan avranno la possibilità di rivedermi”, aveva detto. Sembra dunque più che certo il suo ingresso nel reality show di Canale 5. E oltreoceano potrebbe sbarcare pure Gemma Galgani, magari per una visita speciale a Giorgio. Che, dal canto suo, ha già avvisato a mezzo stampa la Dama: “Lì non si mangia, eh!”. Insomma, un’eventuale partecipazione dell’ex di Uomini e Donne sarebbe un bel colpaccio per Mediaset. La presenza di Giorgio regalerebbe di sicuro interesse e curiosità alla trasmissione, che partirà a metà gennaio 2019 su Canale 5.

Chi sono gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019

Oltre a Giorgio Manetti, per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi si fanno i nomi di: Jeremias Rodriguez, Andrea Pinna, Rodrigo Alves, Akash Kumar, Claudio Sona, Ignazio Moser, Antonella Mosetti, Fariba Tehrani, Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. Per il ruolo di inviato si parla di Alvin mentre Alba Parietti potrebbe essere l’opinionista. Per il momento l’unica certezza è la conduzione di Alessia Marcuzzi, riconfermata nonostante lo scandalo canna-gate.