Giorgio Manetti torna in tv nel 2019: “Maria De Filippi sa già tutto”

Nuovo programma tv per Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne

Giorgio Manetti torna in tv. Non al Trono Over di Uomini e Donne bensì in un altro programma. A rivelarlo è lo stesso Gabbiano, ormai lontano dalla corte di Maria De Filippi. Ma sempre in contatto con la bionda conduttrice, tanto che la moglie di Maurizio Costanzo è già al corrente del futuro del toscano. “Dal prossimo anno sarò di nuovo in televisione. Purtroppo non posso anticipare niente a questo riguardo. Vi basti sapere che non sarò da solo davanti alle telecamere e che le mie fan avranno la possibilità di rivedermi”, si è limitato a dichiarare l’ex Cavaliere al settimanale Nuovo Tv.

Secondo qualcuno si tratta di un nuovo format, in onda sul digitale terrestre, ma potrebbe riguardare anche l’Isola dei Famosi. E sì, perché da anni si fa il nome di Giorgio per il reality show di Alessia Marcuzzi: ora che non è più presenza fissa a Uomini e Donne, il Gabbiano è pronto a volare in Honduras? Nell’attesa di saperne di più, Giorgio ha rivelato che Maria De Filippi è al corrente della novità. “Lei di me sa praticamente tutto. Ci sentiamo tramite la redazione e pure Maria è al corrente di tutto quello che mi accadrà”, ha assicurato Manetti.

La nuova vita di Giorgio Manetti lontana dal Trono Over di Uomini e Donne

Lontano dal Trono Over e da Gemma Galgani, Giorgio Manetti si sta dedicando al suo nuovo lavoro. Da qualche mese ha infatti aperto una società di eventi. Non solo: ha ripreso a frequentare una vecchia conoscenza, una donna estranea al mondo dello spettacolo.