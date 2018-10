Giorgio Manetti dalla d’Urso: Gemma, il nuovo amore e il flirt con la Marchesa

Giorgio Manetti a Domenica Live da Barbara d’Urso: cosa ha detto su Gemma Galgani, Uomini e Donne e la nuova fidanzata

Giorgio Manetti è tornato in tv. Dopo aver lasciato il Trono Over di Uomini e Donne il Gabbiano è stato ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live. L’ex Cavaliere toscano ha parlato principalmente del legame con Gemma Galgani. Una relazione ormai morta e sepolta, ma che ha segnato gli ultimi anni di George. “Io ci credevo in quella storia”, ha sottolineato Manetti nel programma tv di Canale 5. Ora però Giorgio è andato avanti e non pensa più alla sua ex compagna, anche se ogni tanto i due si sentono. “Telefonicamente non più, ma per messaggi di auguri al compleanno, a Natale o ad altre feste sì. Di recente lei mi ha fatto gli auguri per la mia nuova attività lavorativa”, ha precisato Manetti. L’uomo ha infatti aperto una società di eventi – la Giorgio Manetti Lifestyle – che si occupa di organizzare feste, dai diciottesimi ai matrimoni, passando per battesimi e party aziendali. Proprio per concentrarsi su questo nuovo progetto – ma pure perché stanco delle critiche di Gianni Sperti – Giorgio ha abbandonato il people show di Maria De Filippi.

Giorgio Manetti del Trono Over ha una nuova fidanzata

“Se Gemma mi ama ancora? Non lo so”, ha chiarito Giorgio Manetti a Barbara d’Urso. Il 62enne è ormai andato avanti: dallo scorso giugno ha ripreso a frequentare una donna estranea al mondo di Uomini e Donne. Non è chiaro però quanto questo rapporto sia serio. “Ci frequentiamo, ci vediamo”, ha minimizzato l’event planner. Intanto la d’Urso ha lanciato a Domenica Live uno scoop: Giorgio ci avrebbe provato in passato con la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. Come confidato da Barbarella, sarebbe stata la concorrente del Grande Fratello Vip a spifferare tutto.

Il flirt tra Giorgio Manetti e la Marchesa d’Aragona

“Io non mi ricordo”, ha replicato Giorgio Manetti a Barbara d’Urso a proposito del suo presunto flirt con la Marchesa. Ci sarà presto un confronto tra i due nella Casa più spiata d’Italia?