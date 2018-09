Giorgio Manetti assente a Uomini e Donne: nuovo lavoro dal 17 Settembre

Uomini e Donne, Giorgio Manetti non torna al Trono Over: grandi novità dal 17 Settembre

È cosa ufficiale da svariate settimane ormai. Giorgio Manetti non tornerà più al Trono Over di Uomini e Donne. L’ormai ex cavaliere del parterre maschile si è ritirato dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dopo diversi anni, l’uomo ha deciso di darci un taglio e iniziare ad occuparsi di altro. Una novità davvero inaspettata per il pubblico del programma. In ogni caso, è andata bene così. Nell’ultimissimo anno, il gabbiano si è ritrovato spesso al centro di polemiche, finendo anche per essere messo in dubbio più di una volta. Di fronte a tutto ciò, aveva iniziato a perdere di credibilità agli occhi del pubblico di Canale 5.

Non sarà perciò possibile continuare a seguire la quotidianità di Giorgio attraverso le varie puntate del Trono Senior. L’uomo ha però riservato una grandissima sorpresa ai suoi affezionatissimi fan. Dal 17 Settembre 2018, Manetti darà vita ad un nuovo grande progetto. Al momento non è ancora stato chiarito il tutto, anche se sappiamo che andrà a raccontare di cosa si tratta nel corso di una diretta in onda sul suo personale sito web. Il countdown è iniziato da diversi giorni e Manetti non sta più nella pelle. Tra i sostenitori dell’uomo c’è però chi spera ancora di poterlo rivedere sul piccolo schermo.

Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne: nuovo lavoro sul web

E mentre Giorgio si appresta ad organizzare le ultimissime cose prima della diretta web del 17 Settembre, qualcuno si chiede se magari cambierà idea e gli sarà possibile tornare a Uomini e Donne durante l’anno. Senza dubbio, un rientro in studio di Manetti lascerebbe nuovamente Gemma Galgani senza parole. Per la dama di Torino si prospetta una grandissima stagione, partita già con grandi sorprese.