Uomini e Donne oggi: un cavaliere torna per corteggiare Gemma

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: sorpresa per Gemma Galgani, è tornato Marco

Torna finalmente in onda Uomini e Donne. Maria De Filippi e la redazione della trasmissione hanno deciso di riaprire i battenti con il Trono Over. Parterre maschile e parterre femminile sono (quasi) completamente rinnovati. Delle vecchie conoscenze resta però l’ormai amatissima Gemma. La dama di Torino è la protagonista indiscussa del programma e senza di lei non sarebbe lo stesso. Stessa cosa non vale per Giorgio Manetti. Il gabbiano ha infatti lasciato lo studio di Canale 5. Senza dubbio, senza la presenza del fiorentino le cose saranno molto più facile per la Galgani. Tornando alla puntata che vedremo in onda questo pomeriggio, a partire dalle 14.45, non marcheranno assolutamente sorprese e colpi di scena.

Maria ha subito una bella notizia per Gemma. La conduttrice fa entrare in studio Marco, ex spasimante della dama. A quanto pare, l’uomo ha capito di provare ancora molto affetto per la signora del parterre femminile e per questo ha intenzione di provare a riconquistarla. La Galgani è un po’ spaesata e non prende benissimo la cosa. La donna dichiara di aver bisogno di riflettere e capire se vuole realmente riprovare ad uscire con Marco. Ci sono poi Tina e Gianni che si rendono nuovamente protagonisti di un divertentissimo siparietto. I due opinionisti hanno infatti registrato un video parodia dell’incontro tra Ida e Gemma a Temptation Island. Le risate sono assicurate. In studio sono ovviamente presenti anche Riccardo Guarnieri e la Platano.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo in studio: la storia d’amore dopo Temptation Island

Ida e Riccardo entrano in studio e a quanto pare le cose tra loro non sono andate benissimo dopo il rientro da Temptation Island. Lei pare abbia lasciato lui a causa di alcuni messaggi che si sarebbe scambiato con la tentatrice del villaggio. In ogni caso, da quando è stata registrata la puntata che vedremo in onda oggi, le cose sembrano aver preso una piega diversa. Staremo a vedere.