Giorgio Manetti contro Gianni Sperti: ecco perché ha lasciato Uomini e Donne

Uomini e Donne, Giorgio Manetti spiega perché ha lasciato il programma: colpa di Gianni Sperti?

Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne. L’ormai ex cavaliere del Trono Over ha spiegato i reali motivi per cui ha deciso di lasciare la trasmissione. Il fiorentino era divenuto un volto ormai storico del programma di Maria De Filippi e non vederlo più tra i cavalieri del parterre maschile fa un certo effetto. In ogni caso, il diretto interessato ha svelato di essere andato via dallo studio di Canale 5 per un disagio che si trovava a vivere da ormai diverso tempo. A quanto pare, l’ultima stagione a cui ha preso parte è stata decisiva e neanche tanto facile da affrontare. Tra tutti, l’ex fiamma di Gemma Galgani ha rimproverato svariate cose a Gianni Sperti.

Secondo Giorgio, Gianni era diventata troppo astioso e acido nei suoi confronti. Per Manetti, tutte le volte che l’opinionista interveniva sulle sue conoscenze lo faceva in malo modo e a gamba tesa. Così come Sperti, l’uomo crede che anche il pubblico in studio abbia iniziato improvvisamente a non vederlo di buon occhio senza alcuna reale motivazione. Alcuni eventi accaduti nel corso della passata stagione hanno fatto sì che il gabbiano decidesse di non tornare mai più nello studio del Trono Senior. “Ho portato avanti le mie idee e inizialmente confrontarmi con il pubblico era costruttivo, un piacere. Ma, a un certo punto, ho visto della malafede e allora no, non mi è più andato bene. No sono un burattino e mi sono sentito un pesce fuor d’acqua.”

Giorgio Manetti dopo il Trono Over di Uomini e Donne: le ultime parole su Gemma Galgani e nuovo lavoro

Giorgio è tornato anche a parlare di Gemma. Più precisamente, l’ex di Uomini e Donne ha sottolineato di non credere di essere diventato un volto noto al pubblico di Canale 5 grazie alla Galgani. L’uomo ci ha anche tenuto a sottolineare il fatto di non credere di aver mai trattato male la sua ex fiamma. Ora, il fiorentino è pronto ad una nuovo progetto lavorativo.