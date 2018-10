Uomini e Donne Trono Over, Gemma e Giorgio si sentono ancora: ma Manetti ha un’altra donna

Giorgio Manetti ha lasciato il Trono Over di Uomini e Donne ma non ha interrotto del tutto il suo rapporto con Gemma Galgani. Il Gabbiano ha confessato in un’intervista concessa al settimanale Nuovo di aver sentito di recente la torinese. È stata Gem a scrivere un messaggino all’ex compagno, in occasione della sua nuova attività lavorativa. Il fiorentino ha infatti lasciato il programma di Canale 5 per dedicarsi alla sua società di eventi, la Giorgio Manetti Lifestyle. “Gemma mi ha fatto gli auguri per questa nuova avventura. La prima persona a farmeli, fuori dallo staff di Maria De Filippi, è stata lei, con un messaggio. E io ho apprezzato molto questo suo gesto”, ha detto l’ex Cavaliere toscano. Nonostante questo Giorgio esclude qualsiasi ritorno di fiamma con Gemma.

“Lei lo sa che è finita. Certo può capitare – e mi fa piacere – che io mi trovi a Torino o lei a Firenze e ci prendiamo un caffè per fare una bella chiacchierata tra amici. Io la ritengo una donna intelligente”, ha precisato Manetti. Che, oltre ad aver trovato un nuovo lavoro, sta pure frequentando un’altra donna. “Uscito dalla trasmissione ho ricominciato a vedere una persona che, giustamente, quando ero all’interno di Uomini e Donne non frequentavo con assiduità. E mi sto godendo questo periodo di tranquillità con lei, una donna che non c’entra con il programma”, ha ammesso il 62enne. Dunque, non si tratta di Anna Tedesco, come insinuato dai maligni negli ultimi mesi: i due sono rimasti in contatto, ma solo ed esclusivamente come amici.

Giorgio Manetti conosce il nuovo fidanzato di Tina Cipollari

Non solo Anna Tedesco e Gemma Galgani, Giorgio Manetti è rimasto in contatto anche con Tina Cipollari. I due sono sempre stati grandi amici e il Gabbiano conosce Vincenzo, il nuovo fidanzato dell’opinionista di Uomini e Donne. Giorgio ha fatto sapere che Vincenzo – rinomato ristoratore di Firenze – è una brava persona, molto generoso e disponibile. Manetti è dunque contento per la sua amica Tina, tanto che si è già proposto per organizzarle un secondo matrimonio, dopo quello fallito con l’hair stylist Chicco Nalli.