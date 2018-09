Giorgio Manetti: “Voglio organizzare il matrimonio di Tina Cipollari”

Giorgio Manetti pronto a organizzare il matrimonio di Tina Cipollari con la sua impresa

Giorgio Manetti è pronto a organizzare il matrimonio di Tina Cipollari. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, in un’intervista per la rivista Sono, parla della sua nuova impresa, avviata lo scorso 17 settembre. Con la sua amica Monica, la quale lavora in questo settore da ben 15 anni, Giorgio organizza matrimoni. Qualunque sia il budget, il Manetti afferma di essere pronto sempre ad aiutare qualsiasi coppia. “Non snobbiamo nessuno”, dichiara l’ex cavaliere. Attraverso questa impresa, Giorgio non organizza solo matrimoni, ma anche atri eventi. Addirittura il Manetti prepara anche i Bar Mitzvah. Dunque, in questo periodo, il Manetti ha poco tempo libero. Ricordiamo che Giorgio ha scelto di non partecipare alla nuova edizione del Trono Over. Il problema? Il pubblico e Gianni Sperti non riuscirebbero più a comprenderlo. Ora, però, il Manetti parla dell’altra opinionista del programma, ovvero Tina. Quest’ultima è, attualmente, legata a Vincenzo. Dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli, la Cipollari ha iniziato una bellissima storia d’amore con il noto ristoratore.

Giorgio vorrebbe organizzare il loro matrimonio. Il Manetti rivela che gli piace tenersi al correnti di tutto ciò che riguarda Tina. E ora spera di poter essere lui, con la sua impresa, a rendere le eventuali nozze della Cipollari un evento indimenticabile. “Spero di essere io a organizzare il suo matrimonio!” Non solo, Giorgio parla anche del regalo che potrebbe fare all’opinionista in occasione delle sue eventuali nozze con Vincenzo. “Un regalo di nozze sicuramente glielo farò, ma dirò di più: se Monica sarà d’accordo, è possibile che il mio secondo regalo sia offrirle il ricevimento gratis.” Un gesto importante quello di Giorgio, che nel corso degli anni si è legato molto all’opinionista.

Giorgio Manetti legato ancora a Tina Cipollari: “Le voglio davvero bene”

“Le voglio davvero bene”, rivela Giorgio durante l’intervista. Tina ha sempre preso le sue difese e più volte i telespettatori hanno addirittura pensato che tra loro ci fosse qualcosa in più di un’amicizia. Il tempo ha poi confermato che semplicemente il Manetti nutre molto affetto nei confronti di Tina, tanto da volerle organizzare il matrimonio. Intanto, la storia d’amore tra la Cipollari e Vincenzo procede a gonfie vele. Ultimamente l’opinionista ha rivelato di essere innamorata del ristoratore.