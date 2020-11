Uomini e Donne oggi: Gemma si riavvicina a Nicola, Davide vs Gianluca

Prosegue a Uomini e Donne la puntata registrata lo scorso 23 ottobre. Venerdì l’appuntamento si è concluso con Sophie Codegoni, che a sorpresa ha scelto di eliminare sia Nino che Alberto. Oggi al centro dello studio il pubblico di Canale 5 vedrà Daniela, per cui scende un uomo pronto a conoscerla. La dama decide di iniziare questa nuova conoscenza. Anche per Costantino arriva una dama, con cui sceglie di avviare una frequentazione. Sempre nel pomeriggio di lunedì 9 novembre 2020, pare che una coppia lasci il programma. Stiamo parlando di Sara e Alessio.

I telespettatori ritroveranno al centro dello studio Nicola Vivarelli. Dopo aver messo fine alla frequentazione con Gemma Galgani, che ha generato non pochi sospetti e polemiche, il giovane cavaliere ha iniziato una conoscenza con Veronica. Ma proprio nel corso dell’appuntamento in onda oggi, Nicola prende una decisione inaspettata: mettere nuovamente la parola fine. Il motivo? Il Vivarelli non ha apprezzato il fatto che la dama non si sia presentata a una cena che lui stesso aveva organizzato, poiché infastidita dal fatto che fosse uscito con Angelica. Nicola chiude così la sua conoscenza con Veronica e balla proprio con Gemma!

Sempre nel corso della puntata in onda oggi dovrebbe sedersi al centro dello studio Gianluca De Matteis. Il suo percorso, secondo le ultime anticipazioni, non sta proseguendo nel migliore dei modi. Questo lunedì, il tronista dichiara di essere uscito con Dalila. Se fino a ora non ci sono state polemiche tra i due ragazzi seduti sui troni, ecco che oggi cambia qualcosa. Davide Donadei accusa Gianluca! Ebbene, il pugliese si dice convinto del fatto che De Matteis lo stia imitando, in quanto ha notato che dopo che ha baciato le sue corteggiatrici lui ha fatto lo stesso.

Questa cosa pare stia iniziando a dare fastidio a Davide, il quale attacca il collega anche per un altro motivo. Scendendo nel dettaglio, Donadei è innervosito dal fatto che Gianluca sia andato a parlare con Beatrice, durante la scorsa puntata, invitandola a ballare. Davide chiede a De Matteis il motivo per cui non ha parlato con la Buonocore di fronte a tutti. Non mancano, dunque, gli scontri in studio!