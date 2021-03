UeD, Tina assente in puntata: “Non sta bene”, ecco cos’ha l’opinionista

Impossibile non notare l’assenza in studio della Cipollari, annunciata a inizio puntata da Maria De Filippi: è stato Gianni a rivelare il motivo

Perché Tina Cipollari non è presente nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Le anticipazioni de Il Vicolo delle News avevano già segnalato la sua assenza. I fan, però, si stanno chiedendo il motivo per cui la storica opinionista non ha preso parte a questa registrazione. A rivelarlo è Maria De Filippi, nei primi minuti della puntata. La padrona di casa ha chiesto inizialmente a Gianni Sperti di salutare Tina, facendo notare così la sua assenza. Inoltre, la conduttrice ha precisato che la sua opinionista non sta bene. A questo punto, ha dato il compito a Gianni di spiegare il motivo dell’assenza della Cipollari. Il ballerino ha rivelato che Tina sta male perché ha avuto un’indigestione.

Sperti è andato avanti con la spiegazione, utilizzando anche un po’ di ironia: “Mangia lo spuntino suo, mangia lo spuntino mio e quindi questo è il risultato”. Detto ciò, la De Filippi ha fatto notare che l’assenza della Cipollari avrebbe fatto contenta Gemma Galgani. Ed è proprio quando si è ritrovata al centro dello studio la dama torinese che i telespettatori hanno notato che la nota opinionista non è presente in puntata. Sono tanti i fan che su Twitter ammettono di sentire la mancanza sua e dei suoi interventi. In effetti, il momento dedicato a Gemma non sarebbe stato di certo così tranquillo se fosse stata presente la Cipollari.

L’opinionista non riesce mai a tenere per sé ciò che pensa. D’altronde è stato questo il motivo per cui diversi anni fa fu scelta per questo ruolo all’interno del famoso programma di Canale 5. Probabilmente non c’è mai stato un partecipante che ha ricevuto così tanti attacchi da parte di Tina, come Gemma. Sebbene dica sempre e comunque la sua, anche a gran voce, è la Galgani l’unica a finire costantemente nel suo mirino. La dama di Torino ha più volte fatto notare il suo disappunto e ha sempre risposto ai forti attacchi dell’opinionista. Nel corso della puntata in onda oggi, Gemma è riuscita ad avere i suoi confronti senza i continui di Tina.

I fan più affezionati alla Cipollari non devono chiaramente temere. L’assenza dell’opinionista non è permanente e già dalla prossima registrazione tornerà a sedere al suo posto, affiancando Gianni. In questi giorni, è stata anche notata l’assenza di Armando Incarnato.