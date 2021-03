UeD, Armando Incarnato non torna dopo la lite con Riccardo? Cosa si sa

Impossibile per alcuni telespettatori non notare l’assenza del cavaliere napoletano in studio dopo quanto accaduto nella registrazione precedente: le anticipazioni non lo vedono fuori dal programma come qualcuno immagina

L’assenza di Armando Incarnato a Uomini e Donne, durante la puntata di oggi, non è passata inosservata ai telespettatori, che hanno iniziato a porsi delle domande. Infatti, molti credono che abbia lasciato il programma dopo la lite con Riccardo Guarnieri. Nell’appuntamento di ieri, il pubblico di Canale 5 ha assistito a un piccolo scontro tra i due cavalieri. Il tutto ha preso inizio quando il cavaliere napoletano è stato chiamato al centro dello studio per accogliere una ragazza, Federica, arrivata nel programma per conoscerlo. La donna, però, non ha colpito l’interesse di Armando, che le ha chiesto del tempo per pensarci. Il suo atteggiamento ha, ancora una volta, infastidito Gianni Sperti.

Si è accesa così una discussione tra l’opinionista e il cavaliere napoletano. Non solo, Maria De Filippi ha chiesto l’opinione di Samantha Curcio, la nuova tronista. La giovane non gliele ha mandate a dire, anzi ha espresso apertamente un commento negativo su Armando. Quest’ultimo non si è trattenuto e ha iniziato un’altra discussione con la tronista. Nel frattempo, Federica ha comunque deciso di restare nel programma e di posizionarsi nel parterre delle donne. A un certo punto Riccardo ha preso le difese della nuova arrivata. Nervoso, il cavaliere napoletano ha deciso di lasciare lo studio e di recarsi dietro le quinte.

Prima, però, ha lanciato una battuta che ha colpito apertamente il Guarnieri. Le sue parole sembrano riferirsi al “problema” d’intimità di cui ha parlato di recente Roberta Di Padua. La frase non è stata accolta bene da Riccardo, che ha pensato subito di uscire dallo studio per raggiungere Armando. Maria ha fermato immediatamente il cavaliere, tentando così di bloccare sul nascere un possibile scontro fisico.

Proprio per quanto accaduto, i fan hanno iniziato a chiedersi che fine abbia fatto Incarnato. In particolare, c’è chi è quasi certo che abbia lasciato la trasmissione. E, invece, le anticipazioni de Il Vicolo delle News segnalano che Armando è presente nella registrazione successiva, avvenuta la settimana dopo quella che andata in onda oggi. Pertanto, Incarnato nelle prossime puntate torna in studio.

Oggi è andata in onda la nuova sfilata delle dame e il pubblico ha notato la sua assenza tra i cavalieri che votano. In particolare, qualcuno sui social fa notare che la situazione è abbastanza tranquilla e ricorda i momenti in cui lui e Barbara De Santi rendevano scoppiettanti le sfilate.