Uomini e Donne, Riccardo si svela: l’intimità con Roberta e su Ida…

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno lasciato insieme Uomini e Donne, iniziando così una vera e propria relazione lontano dai riflettori. Ma prima di questa importante scelta, il cavaliere di Taranto aveva rilasciato un’intervista sul Magazine del programma. Ed ecco che spunta, inevitabilmente, il confronto tra la storia vissuta con Ida Platano e quella che sta nascendo con Roberta. Innanzitutto, il Guarnieri ripercorre quanto accaduto nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, che l’hanno visto protagonista di accese discussioni con la Di Padua. Durante queste liti, la dama ha più volte fatto notare di non sentirsi più tanto desiderata dal cavaliere. Proprio su questo punto, sono nate diverse battute ironiche sull’intimità, che vedono Riccardo non proprio a suo agio.

Istintivamente è rimasto male per il fatto che Roberta abbia reso pubblico questo particolare, ma poi ha capito che lei voleva solo far sapere che non si sentiva più desiderata. “Il discorso ha preso tutt’altra piega”, fa notare il Guarnieri, che poi ha anche chiesto alla dama di fare attenzione a determinate dichiarazioni che potrebbero essere fraintese. Pertanto, ci tiene a precisare che non è assolutamente vero che non la desidera.

“Un uomo, però, non è una macchina. Non ha un interruttore. C’è bisogno di una serenità mentale anche per un certo tipo di approcci, per dimostrare desiderio”

Mentre due anni fa non era libero mentalmente, poiché nella sua testa c’era ancora Ida, ora si sente molto più legato a Roberta. Riccardo, inoltre, ripercorre il momento in cui Maria De Filippi gli ha proposto di uscire insieme alla Di Padua dal programma e su questo punto ammette:

“Non provo lo stesso sentimento forte e potente che mi aveva spronato, in passato, a lasciare lo studio con Ida”

Il Guarnieri è certo che Roberta si meriti “un lieto fine emozionante”. E in effetti, secondo le anticipazioni, Riccardo decide di esaudire il desiderio della dama, mettendo in scena una vera e propria scelta con tanto di sedie rosse e petali.

Ma prima ancora della loro uscita, in questa intervista, il cavaliere dichiara che se qualora dovesse nascere questo forte sentimento cercherà di dare a Roberta “tutte le attenzioni del mondo”. Queste non saranno mai “le stesse attenzioni” che ha dato in passato. Ci tiene a sottolineare che una storia non deve mai essere una fotocopia di un’altra già vissuta. Ora, però, Riccardo confessa di avere non poche paure. Dopo quanto accaduto con Ida, ovviamente, teme che “la storia possa ripetersi”. Ci tiene a precisare che, sotto questo punto di vista, la stessa Roberta è riuscita già a dargli delle certezze.