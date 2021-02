UeD anticipazioni: la scelta di Riccardo e Roberta, tra lacrime e petali rossi

Durante la registrazione di oggi i due protagonisti del Trono Over hanno lasciato la trasmissione, vivendo un momento emozionante con tanto di poltrone rosse: Gemma però non ha reagito bene

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Ebbene sì, nel corso della registrazione di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, i due protagonisti del Trono Over si sono seduti al centro dello studio sulle poltrone rosse che solitamente si utilizzano per le scelte del Trono Classico. Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, la coppia ha così lasciato la trasmissione, dopo vari tira e molla. Si è partiti da un rwm che riprendeva quanto accaduto nella registrazione precedente, durante la quale entrambi avevano dichiarato di essere innamorati. A questo punto, Maria De Filippi ha fatto sedere Riccardo e Roberta al centro dello studio, con tanto di poltrone rosse. La Di Padua si è presentata con un tubino nero corto e scollato. Ci ha tenuto a ringraziare tutti e ha confermato di essersi innamorata.

Per tale motivo, la dama si è detta convinta nel voler viversi questa storia d’amore lontano dalle telecamere. Ha poi parlato il Guarnieri, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Il cavaliere è apparso davvero molto emozionato e ha ribadito che anche lui è innamorato e pronto a fare questo grande passo. Hanno poi ballato al centro dello studio e si sono baciati, continuando a tenere la mascherine. Come accade solitamente con le scelte dei tronisti, non sono mancati i petali, in quanto Maria sapeva che questo avrebbe fatto piacere a Roberta. La canzone scelta per il loro primo ballo da coppia è Il cielo contromano di Deddy di Amici.

Pare che questo momento abbia emozionato tutti i presenti in studio, dove non sono mancati gli applausi. La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover anticipa che Gemma Galgani non ha reagito bene, anzi si sarebbe anche arrabbiata. La dama torinese è una grande amica di Ida Platano. Proprio per viversi la relazione con quest’ultima, Riccardo lasciò perdere la conoscenza con Roberta in passato. Abbandonò la trasmissione poi insieme a Ida, con cui iniziò una convivenza durante il lockdown dello scorso anno. Ma tra loro prima dell’estate è arrivata la rottura.

Riccardo è così tornato nella trasmissione, dove ha subito ripreso la conoscenza con Roberta. Quanto accaduto durante questa registrazione non è del tutto inaspettato. Già qualche giorno fa, la De Filippi aveva proposto al Guarnieri di fare la scelta.