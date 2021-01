Uomini e Donne, Ida e Riccardo: impetuoso confronto, Maria è in difficoltà

Ida Platano torna a Uomini e Donne per avere un confronto con Riccardo Guarnieri. Un arrivo inaspettato il suo, annunciato da Maria De Filippi. Ovviamente si accende una fortissima discussione tra i due al centro dello studio. Il cavaliere ci tiene a precisare che non vuole che accada ciò che è già avvenuto in passato e la accusa di aver lanciato frecciatine sui social. Non solo, Riccardo dichiara che il fatto che gli abbia tornato l’anello è stato squallido. Dopo di che, entrambi proseguono il confronto con grande confusione. Ida ci tiene a raccontare la sua verità. In particolare, l’ex dama del Trono Over è certa del fatto che il Guarnieri in realtà non voleva formare una famiglia. Lo descrive come una persona narcisista, che si è nutrito dell’amore che lei gli ha dato.

“Ti sei ripulito per tornare nel programma”, dichiara Ida furiosa. La Platano si riferisce al fatto che Riccardo ha raccontato alcuni dettagli, a detta sua non veri, riguardanti la loro breve convivenza, durante il primo lockdown in Italia. L’ex dama è sicura che il Guarnieri l’abbia invitata ad avere un confronto in studio per “fare lo show”. Non solo, ammette di avere i messaggi sul cellulare che provano le sue parole. Ida poi continua:

“Mi hai fatto sempre sentire sbagliata, che non si sa vestire. La valigia per due mesi e mezzo per terra… Non fa l’amore con me. Come faccio a stare con una persona che dice di amarmi e non sta con me”.

La Platano confessa che non sarebbe voluta arrivare a questo e che ci sono dei “gesti che nessuno sa”. Oltre ciò, fa sapere di essersi tolta il vizio del fumo: “Quando mi avvicinavo puzzavo”. Ida ribadisce ciò che aveva già dichiarato in passato, ovvero che ha toccato il fondo a causa della loro relazione. Gianni Sperti è abbastanza perplesso, poiché non riesce a credere al fatto che non abbiano avuto rapporti intimi in due mesi e mezzo di convivenza. Ida, però, lo ferma e dichiara che ci sono stati, ovvero due volte. L’opinionista, anche questa volta, sembra appoggiare la Platano.

Riccardo ovviamente non ci sta e la accusa di essere una persona furba. Nonostante ciò, la Platano non riesce a trattenere la sua rabbia e svela altri retroscena riguardanti la loro brevissima convivenza, che riguardano anche suo figlio. Quest’ultimo avrebbe sentito una loro litigata e avrebbe poi chiesto spiegazioni alla madre. “Io ero sempre sbagliata, nel momento sbagliato. Tu non volevi niente da me”, prosegue poi Ida. L’ex dama è certa di aver trattato Riccardo “come un principe” a casa sua.

“Ho capito che lontano da te sto benissimo”, risponde invece il Guarnieri. Ida ammette che si sentiva giudicata su qualsiasi aspetto da parte di Riccardo: per il suo modo di vestire, per la sua casa, per il suo negozio. La Platano, però, confessa che sta omettendo ancora altri dettagli, che preferisce evitare di raccontare. Addirittura il cavaliere si dice convinto del fatto che Ida abbia finto la seconda volta che sono tornati insieme. A questo punto, la parrucchiera di Brescia ci tiene a precisare di non aver mai fatto riferimento alla fine della loro relazione sui social.

Maria interviene nella lite e cerca di far comprendere a Riccardo il punto di vista di Ida. La conduttrice spiega che l’ex dama sta cercando di far capire che continuavano a litigare, provocando una rottura, a causa del fatto che lui tornava a parlare di ciò che era accaduto nella trasmissione. Queste litigate facevano sì che il cavaliere non si avvicinasse a lei fisicamente. A detta della De Filippi, Riccardo sarebbe sempre preoccupato dell’opinione del pubblico. La conduttrice, però, spiega a Ida che il Guarnieri non è andato a vivere con lei per prenderla in giro. Ma la Platano non è d’accordo.

Riccardo non ha superato un evento riguardante suo nipote e il figlio di Ida, avvenuto due anni fa. Maria, però, gli fa presente che non si può passare la vita rinfacciando. Per placare la lite tra i due, a un certo punto, la De Filippi chiede l’aiuto di Gianni. Infine, la conduttrice mette fine alla discussione, sicura che non si possa arrivare a un punto definitivo.