Nuove registrazioni per Uomini e Donne, durante le quali pare che non ci sia traccia di Tina Cipollari. Secondo quanto riporta Blastingnews, nel corso della registrazione avvenuta ieri – sabato 10 aprile 2021 -, l’opinionista non ha fatto ritorno in studio. Il mistero sull’assenza del volto storico del programma di Maria De Filippi si fa sempre più importante. Non c’è alcuna notizia su quanto sta realmente accadendo all’opinionista. Durante la registrazione, secondo le anticipazioni, protagonista della scena è stata Gemma Galgani.

La padrona di casa continua a dare un grande spazio alle conoscenza della dama torinese, diventata ormai un volto centrale del programma. Pare che ieri si sia ritrovata di nuovo al centro dello studio con Nicola Vivarelli. Sembra che Gemma, sebbene l’abbia negato più volte, voglia riprendere una frequentazione con il giovane cavaliere. Quest’ultimo le ha già chiarito di poterle dare solo un’amicizia. Probabilmente Gemma sogna di poter avere una chance con Nicola.

Samantha Curcio prosegue la sua conoscenza con il corteggiatore Bohdan. Non ci sono news riguardanti Alessio, ma pare che la tronista si stia concentrando molto sull’ex tentatore.

Tina Cipollari di nuovo assente a Uomini e Donne: il pubblico è preoccupato, le ipotesi

I telespettatori sono molto preoccupati, in quanto temono che Tina abbia deciso di lasciare il programma. Solo qualche giorno fa, è uscita la sua intervista sul numero di Nuovo Tv, attraverso cui ha festeggiato, con tanto di torta e candeline, i suoi 20 anni in trasmissione. Aveva già preso una pausa da UeD in passato, precisamente nel 2004. Quell’anno decise di dedicarsi ad altre esperienze in tv e alla sua famiglia. Avrà preso nuovamente una decisione del genere? Questo è ciò che temono i telespettatori più affezionati. Sui social stanno dando vita a una ‘rivolta’, in quanto pretendono di sapere il motivo per cui la Cipollari è assente.

Manca ormai da circa due settimane e le anticipazioni della registrazione di ieri non fanno sperare. Attraverso il videocollegamento, Maria De Filippi aveva ironizzato sulla sua assenza, chiedendole se l’avessero messa agli arresti domiciliari. L’opinionista, però, non ha rivelato nulla riguardante il motivo per cui non può presenziare alle registrazioni. Qualche mese fa non aveva preso parte a due puntate poiché era stata a contatto con un positivo di Covid-19. In quella circostanza, aveva preso comunque parte alle registrazioni in videocollegamento.

Ora, però, di Tina non si sa più nulla. C’è l’ipotesi che l’opinionista stia rispettando la quarantena poiché lei stessa potrebbe aver contratto il virus.