Tina Cipollari si svela: 20 anni di UeD e il rapporto con Maria extra-show

Tina Cipollari a ruota libera. La vulcanica opinionista di Uomini e Donne si è raccontata al settimanale Nuovo in occasione dei suoi 20 anni da protagonista nel dating show di Canale Cinque. Correva l’anno 200o quando sbarcò per la prima volta nel programma. All’epoca aveva 30anni ed occhi solo per Roberto Maltoni che però le diede un due di picche. Mai rifiuto fu tanto dolce.

“Pensavo di interessargli e quando non mi ha scelto ci sono rimasta male. Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta ma si è aperto un portone“, narra al magazine diretto da Riccardo Signoretti. E in effetti fu proprio un portone quello che si spalancò. Maria De Filippi la richiamò facendola sedere sul trono. “Io e Claudia Montanarini siamo state le prime troniste della storia”, spiega con orgoglio. Ma il ruolo definitivo con cui si consacrò definitivamente in tv doveva ancora arrivare. Fu sempre la moglie di Costanzo a proporglielo: l’opinionista.

“Maria ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci – racconta -. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate”.

Nel 2004 si prese una pausa da UeD, spendendosi in altre esperienze sul piccolo schermo e per la famiglia (è stata sposata con Chicco Nalli e ha tre figli). Rientrò nella trasmissione dei tronisti, sempre da opinionista, nel 2008. Da allora ad oggi è un totem dello show, dove ha dato (e continua a dare) spettacolo, con gag e siparietti esilaranti.

Il rapporto fra lei e Maria è “quello che si vede in TV“, racconta sempre la Cipollari che aggiunge: “Ci lega una profonda stima. Lei e tutto lo staff di Uomini e Donne sono la mia seconda famiglia”. A proposito di un eventuale matrimonio con il suo attuale compagno Vincenzo, dichiara che non chiederebbe mai alla conduttrice pavese di farle da testimone di nozze. Troppo rispetto per lei, “non la metterei mai in un simile imbarazzo”, puntualizza.

Il problema, tra l’altro, al momento non si pone visto che, spiega sempre Tina, nel suo futuro imminente non ha intenzione di sposarsi. Ogni decisione è rimandata al dopo pandemia, quando si potrà riprendere a fare progetti ‘normali’.

Tina Cipollari e il mistero dell’assenza in studio a Uomini e Donne

Da alcuni giorni Tina non è presente negli studi di Uomini e Donne, seppur presenzia in collegamento. Mistero sulle cause che la stanno tenendo lontana fisicamente dallo show. Per ora sia il programma, sia la De Filippi, sia la stessa Cipollari non hanno fornito spiegazioni sulla questione. Se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni. Il mistero si infittisce.