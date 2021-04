“Maria De Filippi non sarà la mia testimone di nozze”, parla Tina Cipollari

In una nuova intervista, l’opinionista si svela e anticipa che non chiederà alla conduttrice di Uomini e Donne di essere al suo fianco il giorno del matrimonio con Vincenzo

Non sarà Maria De Filippi la testimone del matrimonio di Tina Cipollari. A rivelarlo è la stessa opinionista in una nuova intervista sul nuovo numero di Nuovo Tv, che uscirà domani in edicola. Ora Tina si ritrova a festeggiare i vent’anni trascorsi all’interno della trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Sulla rivista appare sorridente mentre tiene una torta al cioccolato con le candeline tra le mani. Festeggia così questo momento così speciale, posando per il giornale di Riccardo Signoretti. Un ‘traguardo’ importante quello raggiunto dalla storica opinionista all’interno del programma.

Questo non è l’unico argomento che tratta l’opinionista. Infatti, parla anche della sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara. C’è un matrimonio imminente per Tina Cipollari? Ha intenzione di dire sì al fidanzato, ma non avverrà così presto, si legge nell’introduzione dell’intervista. Nonostante ciò, sa già che al suo fianco non ci sarà la De Filippi. Sebbene questi lunghi 20 anni evidenzino il sodalizio tra lei e la conduttrice, non ha intenzione di farle una proposta così importante. Il motivo lo spiega lei stessa nel corso di questa intervista.

“A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo”, dichiara la Cipollari con tutta sincerità. La notizia sul matrimonio di Tina e Vincenzo era già nell’aria da tempo. Dopo la rottura avvenuta lo scorso mese di novembre, la nota opinionista di Uomini e Donne è riuscita a ritrovare la serenità insieme al compagno. Ormai la crisi sembra essere solo un lontano ricordo per la coppia, come aveva confermato il settimanale Chi.

Una fonte vicina ai due ha rivelato, attraverso Nuovo Tv, che sarebbero vicini al matrimonio. Ora la Cipollari chiarisce che le nozze non sono imminenti. Dunque, prima di rivedere Tina raggiungere Vincenzo sull’altare bisognerà attendere.

Intanto, oggi il pubblico sui social si è ribellato di fronte alla sua assenza in studio. È da ben due registrazioni consecutive che l’opinionista manca all’appello. Più volte, in questi ultimi mesi, il programma si è ritrovato ad affrontare la sua assenza.

Questa volta, però, non è stato reso noto il motivo per cui non ha preso parte a queste due registrazioni. Chiaramente i telespettatori sono curiosi di scoprirlo!