Tina Cipollari e Vincenzo altro che crisi. Amico: “Pronti alle nozze”

Dopo l’addio a novembre scorso, la storica opinionista di Uomini e Donne ha ritrovato il sorriso di nuovo accanto al ristoratore toscano. C’è stato, infatti, un ritorno di fiamma per Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara. Ogni tempesta, dunque, sembra essersi superata. Il settimanale Chi, infatti, ha pizzicato la coppia mano nella mano in giro per le vie della città della Capitale. Prima un pranzo vicino Piazza di Spagna, poi una capatina dal parrucchiere di fiducia di lei, ovvero Federico Fashion Style che ha un salone in via Nazionale. A comunicare la rottura all’inizio dello scorso inverno era stata proprio Tina chiedendo rispetto per il momento delicato che stava passando. Oggi, invece, l’amore è tornato più forte che mai. Durante il primo lockdown a marzo 2020 avevano sofferto molto.

Come successo a tante coppie, la Cipollari e Vincenzo Ferrara sono passati dal parlare di matrimonio a parlare di spostamenti tra regioni. Forse anche questo ha contribuito a fare traballare la loro storia d’amore che dura da circa tre anni. Una fonte vicina a Tina e a Vincenzo ha fatto una rivelazione al settimanale Nuovo Tv. L’amico della coppia ha assicurato che la coppia sarebbe pronta alle nozze e queste arriveranno molto presto.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano? Un amico parla di matrimonio

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano? Tra i due è tornato il sereno e sembrerebbe che Covid o no questa volta il matrimonio sembra certo. Come svelato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti i due dovrebbero convolare a nozze entro l’estate 2021, quando si spera che la pandemia abbia allentato la presa sull’Italia grazie alle temperature calde, anche se lo scenario sembra davvero preoccupante dopo un anno di piena emergenza sanitaria.

Il volto del programma pomeridiano dei sentimenti di Maria De Filippi sembra davvero tanto innamorata di Vincenzo. Proprio grazie a lui Tina Cipollari ha ritrovato il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, ex marito a cui è stata legata 15 anni e da cui ha avuto i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca.