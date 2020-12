Uomini e Donne: Tina Cipollari e Vincenzo sono tornati insieme

Colpo di scena nella vita privata di Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne è tornata tra le braccia di Vincenzo, il ristoratore toscano con il quale ha fatto coppia fissa negli ultimi anni. Qualche settimana fa proprio l’ex tronista di Maria De Filippi aveva annunciato sui social network la fine della relazione con Vincenzo ma a distanza di giorni qualcosa è cambiato.

Tina Cipollari e Vincenzo sono stati beccati dai fotografi di Diva e Donna mentre passeggiavano romanticamente per le strade di Firenze, città dove lui vive e lavora. Nonostante le mascherine Tina e Vincenzo sono stati paparazzati mano nella mano, tra abbracci, coccole e tanta complicità. A quanto pare un vero e proprio ritorno di fiamma…

Per il momento i diretti interessati preferiscono tenere le bocche ben cucite ma su Instagram è scomparso il post in cui Tina si dichiarava “felicemente single”. Nessun commento in più da parte della Cipollari. In silenzio pure Vincenzo che, seppur attivo su Instagram, ci tiene molto alla sua privacy. Secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale, però, i due avrebbero deciso di regalarsi una seconda chance.

Del resto quella tra Tina e Vincenzo è stata fin da subito una storia importante. La Cipollari era addirittura pronta a sposarsi per la seconda volta. Ma poi l’emergenza Covid-19 ha rovinato ogni piano. E spento gli entusiasmi iniziali: per mesi Tina Cipollari è stata lontana dal suo uomo.

La protagonista di Uomini e Donne vive ancora a Roma insieme a Mattias, Francesco e Gianluca, i tre figli avuti dall’ex marito Kikò Nalli. Vincenzo, invece, è il proprietario di una rinomata e apprezzata osteria a Firenze. Un amore a distanza che ha dovuto fare i conti con le pressioni quotidiane, tutt’altro che facili in epoca Coronavirus.

Durante il lockdown primaverile la star del programma Mediaset non ha visto per mesi il suo compagno. La storia è andata avanti tramite messaggini e videochiamate. E forse ha risentito di questa situazione tutt’altro che semplice. Ma certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano…