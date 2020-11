Tina Cipollari torna single: “Tra me e Vincenzo è finita”

By

Inaspettato annuncio dell’opinionista di Uomini e Donne, legata al ristoratore toscano per diverso tempo

Tina Cipollari e Vincenzo si sono lasciati. Non è un gossip ma la cruda realtà. A dichiararlo la diretta interessata a mezzo Instagram. La Vamp di Uomini e Donne ha condiviso un selfie nel quale ha annunciato l’addio all’imprenditore di Firenze, con il quale faceva ormai coppia fissa da più di tre anni. Tra i due si parlava addirittura di matrimonio ma qualcosa è andato storto nell’ultimo periodo. E la lontananza – lei a Roma con i tre figli, lui a Firenze – non ha di certo aiutato.

Nel suo annuncio Instagram Tina Cipollari si è detta felicemente single e ha invitato tutti ad avere rispetto e serietà nei suoi confronti:

“Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un’amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”

Nessun commento è arrivato da parte di Vincenzo. L’ultimo post Instagram del ristoratore risale allo scorso 14 novembre ed è proprio uno scatto in compagnia della ormai ex fidanzata Tina Cipollari. La rottura tra i due è quindi piuttosto recente e per evitare inutili malelingue la Cipollari ha preferito dire la verità senza nascondersi.

Tina Cipollari ha scelto per il momento di non svelare i motivi e i dettagli della separazione con Vincenzo. La scorsa estate si è parlato di una presunta crisi tra i due a causa di Kikò Nalli, l’ex marito di Tina. Ma la Cipollari e l’hair stylist hanno prontamente smentito i gossip chiarendo che non potrà mai esserci un ritorno di fiamma.

Molto probabilmente sul rapporto tra Tina Cipollari e Vincenzo hanno pesato anche i lunghi mesi trascorsi lontani. La coppia non conviveva e ha vissuto separatamente il duro lockdown primaverile. Una situazione non facile da sopportare che, forse, ha creato più di qualche attrito e incomprensione.

Il sogno di sposarsi però era piuttosto concreto: la stessa Tina si era detta pronta a convolare a nozze per la seconda volta dopo il matrimonio naufragato con Chicco. A differenza della Cipollari Vincenzo non si è mai sposato e non ha avuto figli. Col tempo qualcosa è andato storto e oggi la liaison tra la Cipollari e Vincenzo è solo un ricordo lontano…