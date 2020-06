Forma fisica ritrovata per Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne si è mostrata recentemente su Instagram con molti chili in meno. Dallo scorso autunno l’ex moglie di Kikò Nalli ha intrapreso una ferrea dieta e a distanza di tempo il nuovo regime alimentare ha dato i suoi frutti. Neppure durante il periodo della quarantena la Cipollari si è arresa e ha continuato imperterrita a mangiare in maniera giusta e salutare. Ma stando a quello che spiffera il settimanale Nuovo Tv a far perdere peso alla Vamp ci sarebbero state pure le recenti pene d’amore. La rivista diretta da Riccardo Signoretti parla infatti di una presunta crisi tra Tina e il fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo con il quale fa coppia fissa da un paio d’anni. I due sono stati lontani per ben tre mesi – lei ha trascorso la quarantena a Roma, in compagnia dei tre figli Francesco, Mattias e Gianluca, lui è rimasto a Firenze – e questo avrebbe influito in qualche modo sul rapporto. Un rapporto che avrebbe dunque perso forza e vigore a causa della lontananza e che non avrebbe retto con delle semplici video chiamate. Non solo: pare che i due si sarebbero dovuti sposare a marzo ma la pandemia ha stravolto l’agenda della coppia. Sarà vero?

Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo: divisi dalla quarantena

È stata la stessa Tina Cipollari ad ammettere in una recente intervista di aver trascorso la quarantena lontana dal fidanzato Vincenzo. “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”, ha raccontato la 54enne. Dallo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, Tina e Vincenzo non si sono più mostrati insieme. L’ultima foto sul profilo Instagram dell’imprenditore risale proprio a quella data: solo grande discrezione o c’è davvero qualcosa che non va come sussurrano i maligni?

In cosa consiste la dieta di Tina Cipollari: cosa mangia ogni giorno

Dallo scorso ottobre l’ex tronista ha iniziato a consumare ben cinque pasti al giorno (colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena). Da allora Tina mangia ogni mattina una fetta di pane bruscato o con della marmellata o con del burro di mandorle; per lo spuntino della mattina alterna yogurt magro a frutta secca o a un frutto di stagione. Per il pranzo solo carne o pesce, accompagnato dalla verdura. Lo spuntino pomeridiano consiste in sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce. La dieta di Tina Cipollari non prevede la pasta ma è consentito del farro.