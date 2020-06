Tina Cipollari in splendida forma: la dieta ha funzionato FOTO

La dieta di Tina Cipollari funziona: l’opinionista di Uomini e Donne è dimagrita parecchio

Pioggia di like per l’ultima foto di Tina Cipollari su Instagram. Nello scatto l’opinionista di Uomini e Donne si è mostrata sorridente e spensierata, mettendo ben in evidenza la forma fisica ritrovata. E sì, la Vamp è apparsa in splendida forma e ai follower questo piccolo grande particolare non è sfuggito tanto che i complimenti sotto l’ultimo selfie si sono sprecati. Dallo scorso autunno l’ex moglie di Kikò Nalli ha intrapreso una ferrea dieta e a distanza di tempo il nuovo regime alimentare ha dato i suoi frutti. Neppure durante il periodo della quarantena (trascorso in compagnia dei tre figli Francesco, Mattias e Gianluca) la Cipollari si è arresa e ha continuato imperterrita a mangiare in maniera giusta e salutare, come potete vedere nella foto più in basso.

In cosa consiste la dieta di Tina Cipollari: cosa mangia ogni giorno

Per riuscire a perdere i 20 chili in eccesso Tina Cipollari si è affidata ad una esperta naturopata bioterapeutica nutrizionale. Dallo scorso ottobre la 54enne ha iniziato a consumare ben cinque pasti al giorno (colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena). Da allora Tina mangia ogni mattina una fetta di pane bruscato o con della marmellata o con del burro di mandorle; per lo spuntino della mattina alterna yogurt magro a frutta secca o a un frutto di stagione. Per il pranzo solo carne o pesce, accompagnato dalla verdura. Lo spuntino pomeridiano consiste in sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce. La dieta di Tina Cipollari non prevede la pasta ma è consentito del farro. Assolutamente banditi i dolci, di cui la nemica di Gemma Galgani era una grande fan tanto da farne abuso in passato.

I primi giorni di dieta sono stati i più difficili per Tina Cipollari

Come svelato dalla stessa Tina Cipollari in un’intervista alla stampa, i primi giorni di dieta sono stati tutt’altro che facili. Del resto non è semplice cambiare all’improvviso il proprio regime alimentare ma con pazienza e determinazione la Cipollari è andata avanti. Grazie ad un corretto piano nutrizionale l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne si sente anche meglio: cammina più velocemente, respira con meno difficoltà, dorme meglio e si sente decisamente più leggera. Brava Tina!