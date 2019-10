Tina Cipollari dieta, l’opinionista sorprende la naturopata: frecciatina di Maria

Dieta Tina Cipollari, l’opinionista ha perso tre kg in una decina di giorni

La dieta di Tina Cipollari va a gonfie vele e la puntata di Uomini e Donne di oggi lo ha dimostrato abbondantemente: la Cipollari ha infatti perso circa tre chili in dieci giorni, che non son certo pochi. Stupita l’opinionista, che all’inizio credeva di aver perso poco più di un chilo, e altrettanto sbalordita Maria De Filippi, che invece le ha fatto notare la cifra esatta e si è congratulata assieme a Gianni Sperti. Una marea di complimenti per Tina insomma perché tre chili e mezzo non sono pochi, e il percorso di dimagrimento, sebbene Natale sia lontano, è partito benissimo.

Tina dimagrita: la soddisfazione della naturopata

Soddisfatta anche la naturopata che ha spiegato che quella di Tina non è una dieta non essendo lei una dietologa: “L’approccio del naturopata – ha dichiarato la professionista – è un approccio a 360 gradi. Il naturopata non è un dietologo. Sono dei consigli in generale sull’alimentazione. Pochi consigli per ottenere il risultato senza diete restrittive, con grammi, pesare ecc”. Consigli perfetti a quanto pare, visto che la Cipollari ha potuto festeggiare su Canale 5 tra gli applausi della gente e le facce sbalordite di chi non credeva in una perdita di peso simile. Pronta dopo la bella notizia anche una battuta riuscitissima della De Filippi.

Maria De Filippi stuzzica Tina su Gemma Galgani: “Mira a raggiungere il peso forma di altre persone…”

“Mira a raggiungere – queste le parole della conduttrice – il peso forma di altre persone…”. Maria ha subito precisato di non voler far riferimento a Gemma Galgani, anche se si vedeva chiaramente che stesse scherzando, al punto che Tina ha replicato immediatamente: “So cos’hai pensato tu…”. Poi Gemma – soprannominata la “nonna di Barbie” dalla Cipollari per via del vestito fucsia – è tornata in studio e per i primi minuti l’attenzione è stata tutta rivolta proprio all’opinionista: dopo un po’ infatti la Galgani ha scherzato sulla perdita di peso dicendo che la sua acerrima rivale aveva semplicemente tolto le extension. Abbiamo come l’impressione che questa prova peso messa a inizio puntata darà il via a vari siparietti. Non solo divertenti.