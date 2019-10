Tina Cipollari dieta: cosa mangia ogni giorno e che effetti ha sull’umore

La dieta di Tina Cipollari: menu, cosa non mangia più e quali effetti regala

Tina Cipollari è ufficialmente a dieta! Su consiglio di Maria De Filippi, l’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di cambiare vita e soprattutto regime alimentare. L’obiettivo dell’ex moglie di Kikò Nalli è quello di perdere ben venti chili: un’impresa non impossibile per la vulcanica Tina, che in due settimane è già riuscita a perdere ben tre chili. La Cipollari si sta facendo seguire dalla naturopata bioterapeutica nutrizionale Emanuela Casaldi. Ma cosa mangia tutti i giorni la 54enne? E di cosa deve fare a meno per non riprendere i chili persi? Come spiegato dalla diretta interessata a Uomini e Donne Magazine, la Cipollari fa ben cinque pasti al giorno. Ovvero: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena.

Come funziona la dieta di Tina Cipollari

La mattina può mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata o con del burro di mandorle; per lo spuntino della mattina può scegliere invece tra lo yogurt magro, la frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo Tina può mangiare della carne o del pesce, ma prima deve consumare della verdura. Lo spuntino pomeridiano consiste in sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce. La dieta di Tina Cipollari non prevede la pasta ma si può mangiare del farro. Assolutamente banditi i dolci, di cui la Vamp era una grande fan tanto da farne abuso in passato.

Primi tre giorni difficili per Tina Cipollari

I primi tre giorni di dieta, come confidato dalla stessa opinionista di Uomini e Donne, sono stati piuttosto difficili e faticosi per Tina Cipollari. Ma col passare del tempo tutto è diventato più facile e oggi l’ex tronista si sente molto meglio. “Il mio umore non è cambiato con questo regime alimentare. Mi sento meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Mi sento anche più sgonfia”, ha assicurato la Cipollari.