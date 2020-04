Tina Cipollari lontana da Vincenzo: quarantena tra incubi e insonnia

Tina Cipollari racconta la sua quarantena lontana dal fidanzato Vincenzo

Quarantena difficile per tutti, anche per Tina Cipollari. Da più di due mesi l’opinionista di Uomini e Donne non vede il fidanzato Vincenzo, noto ristoratore fiorentino. L’uomo abita a Firenze, dove gestisce un’osteria rinomata, mentre la Vamp è a Roma, con i tre figli avuti dall’ex marito Kikò Nalli. Per Tina – che siamo abituati a vedere in tv sempre combattiva e determinata – non è stato facile adattarsi a questo nuovo stile di vita. E la diretta interessata ne ha parlato apertamente in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ammettendo che durante le prime settimane ha dovuto fare i conti con pensieri negativi e insonnia.

Coronavirus e Vip: le confessioni di Tina Cipollari

“Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi. Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto. Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli. Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. L’unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”, ha raccontato Tina Cipollari al settimanale Nuovo. E con Vincenzo come va dopo il matrimonio saltato proprio a causa dell’emergenza Coronavirus?

Il rapporto tra Tina Cipollari e Vincenzo è cambiato

“Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”, ha confidato la 54enne.