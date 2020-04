Tina Cipollari e Vincenzo, salta il matrimonio: cos’è successo

Vincenzo Ferrara e Tina Cipollari, salta il matrimonio: l’ultimo gossip sulla coppia

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sposeranno più. Non per il momento. A lanciare il pettegolezzo è il giornale Nuovo che tra l’altro è stato anche piuttosto preciso sulla data del matrimonio dei due innamorati: pare infatti che l’opinionista di Uomini e Donne avesse intenzione di sposare il suo Vincenzo proprio in questi giorni. Non possiamo darvi la certezza assoluta del rinvio delle nozze perché i due non hanno rilasciato dichiarazioni finora; fatto sta che il gossip del momento è questo e che la rivista cita un informatore molto vicino alla coppia.

Tina e Vincenzo, matrimonio rinviato: nessuna crisi

Abbiamo appena fatto i dovuti controlli social, e né Vincenzo né Tina hanno commentato la notizia; su Nuovo si legge chiaramente però che “Si sarebbero dovuti sposare in questi giorni. Ma la drammatica diffusione del Coronavirus e i decreti del governo hanno bloccato tutto”. Una decisione dipesa dunque non da una presunta crisi, che tra l’altro è stata attribuita ai due più volte, ma dal momento difficile che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando a causa del Covid-19. Di crisi non poteva trattarsi tra l’altro perché Tina ha fatto conoscere Vincenzo anche ai suoi figli, e tutto sembra essere andato per il verso giusto.

Le ultime indiscrezioni sul matrimonio di Tina e Vincenzo: a Firenze con pochi intimi

I pettegolezzi sul matrimonio di Tina e Vincenzo sono circolati con una certa insistenza a partire da dicembre 2019 dopo che si era parlato di un allontanamento fra i due che però fu subito smentito. Le nozze avrebbero dovuto essere celebrate in questi giorni a Firenze con gli amici più intimi, ed è proprio a Firenze che Tina si sarebbe dovuta trasferire per festeggiare il lieto evento. Un rinvio che quindi non sarà piaciuto all’opinionista che di Vincenzo è follemente innamorata. Al momento sappiamo che “Tutto è rinviato a fine estate, nella speranza che questo incubo sarà finito per allora”: queste le parole della fonte contattata da Nuovo. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.