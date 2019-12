Tina Cipollari, affari di cuore: crisi con Vincenzo? Lui rompe il silenzio

Tina Cipollari e gli affari di cuore. In crisi con Vincenzo? L’imprenditore rompe il silenzio: qual è la reale situazione

Negli scorsi giorni si è alzato il vociferare ‘rosa’ sul rapporto d’amore condiviso da Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo. Diversi spifferi hanno lasciato intendere che la coppia, che è sbocciata circa un paio di anni fa, sarebbe stata in crisi. La mancata smentita dei diretti interessati ha ulteriormente fatto crescere il chiacchiericcio che vedeva la relazione in balia di una burrasca sentimentale. C’è addirittura chi ha sussurrato che la vulcanica opinionista di Uomini e Donne e l’imprenditore fiorentino fossero giunti al capolinea del loro percorso comune. E invece non è affatto così. A fugare ogni dubbio è stato lo stesso uomo d’affari toscano.

L’imprenditore toscano archivia il gossip che lo voleva in crisi con Tina: “Love”

Nella tarda serata di martedì 17 dicembre, Vincenzo, non avvezzo ai riflettori e nemmeno a essere protagonista sui social, ha comunque voluto dare, tramite Instagram, un bel taglio netto al gossip di questi giorni relativo alla sua storia con Tina. “Love”, ha scritto nell’ultimo post pubblicato, apparendo felice e contento al fianco della Cipollari. La storia, dunque, prosegue. Nessun addio in vista. E, nel caso in cui ci sia stata una tempesta d’amore, la coppia sembra che ne sia uscita indenne, più forte di prima. Archiviato anche un altro spiffero che non ha mai trovato basi solide: un presunto riavvicinamento tra la Cipollari e l’ex marito Kikò Nalli. Anche perché l’hair stylist risulta sempre impegnato con Ambra Lombardo.

Tina e il fidanzato: l’indiscrezione che ha parlato di crisi

A lanciare l’indiscrezione di una crisi in corso tra Tina e Vincenzo era stato il settimanale Vero che, qualche giorno fa, faceva trapelare che l’opinionista di Uomini e Donne si sarebbe allontanata nell’ultimo periodo dal fidanzato. Qual è stata la spia che ha fatto pensare a questa possibilità? I due avrebbero ridotto gli incontri romantici a Firenze, città dove lui vive e lavora. Al di là della veridicità dello spiffero (potrebbe esserci anche stata una crisi), oggi la coppia appare unita e salda.