Ritorno di fiamma tra Kikò Nalli e Tina Cipollari? La risposta dell’hair stylist

Il gossip non molla la vita privata di Kikò Nalli. Dopo una presunta crisi con Ambra Lombardo, in queste ore si sta parlando di un riavvicinamento a Tina Cipollari. Secondo il settimanale Vero l’opinionista di Uomini e Donne si sarebbe allontanata nell’ultimo periodo dal fidanzato Vincenzo, imprenditore fiorentino conosciuto un paio d’anni fa. I due avrebbero ridotto gli incontri romantici a Firenze, città dove lui vive e lavora, e la Vamp avrebbe passato più tempo con l’ex marito, che di recente ha dovuto gestire alcuni problemi di salute sorti all’improvviso. Tutto vero? A quanto pare solo in parte.

Kikò e Ambra stanno ancora insieme, mistero su Tina e Vincenzo

In una storia di Instagram l’hair stylist ha condiviso la cover della rivista accompagnata dalla frase “Er bucia”. Affermazione in dialetto romanesco che non lasciano dubbi: non è vero nulla. Del resto Kikò era stato chiaro qualche tempo fa a proposito del suo rapporto con Ambra. “Volevo rassicurare tutte le persone che credono in me e Ambra. Stiamo insieme, siamo sereni e stiamo aspettando le Feste per passare qualche giorno insieme”, ha spiegato l’esperto di bellezza di Sabaudia. Dunque nessun riavvicinamento a Tina che, però, potrebbe avere davvero delle difficoltà con Vincenzo.

Tina Cipollari sembra davvero in crisi col fidanzato Vincenzo

Nessuno dei due ha infatti smentito i gossip e sull’account Instagram di Gossipetv è addirittura apparso un like dell’uomo ad un post che parlava di questa presunta crisi. Che sia quindi tutto vero? Sarà una crisi superabile o i due si lasceranno definitivamente? Non è la prima volta che si parla di maretta tra Tina e Vincenzo ma gli amici della coppia hanno sempre assicurato che tutto andava per il meglio. Sarà così anche stavolta? Lo scopriremo solo vivendo…