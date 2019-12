Kikò e Ambra stanno ancora insieme: Nalli smentisce le parole della sorella di Tina Cipollari

Kikò Nalli ha smentito i recenti gossip che parlano di una presunta crisi con la fidanzata Ambra Lombardo, conosciuta all’ultima edizione del Grande Fratello. L’esperto di bellezza ha smentito via Instagram l’articolo apparso sull’ultimo numero di Di Più Tv, dove sono state riportate alcune dichiarazioni dell’ex cognata di Chicco. Ovvero Annarita Cipollari, la sorella della più famosa Tina, che è stata per molti anni moglie di Nalli. Quest’ultimo ha puntualizzato che con Ambra va tutto a meraviglia nonostante la distanza e che l’ex cognata – con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto dopo il divorzio da Tina – non ha mai rilasciato quelle parole.

Kikò Nalli difende la sua relazione con Ambra Lombardo

“Volevo rassicurare tutte le persone che credono in me e Ambra. Stiamo insieme, siamo sereni e stiamo aspettando le Feste per passare qualche giorno insieme”, ha spiegato Kikò Nalli su Instagram. “Ho chiamato la mia ex cognata e mi ha giurato di non aver detto nulla di tutto quello che è uscito”, ha aggiunto l’hair stylist, che di recente ha dovuto fronteggiare alcuni problemi di salute.

La reazione di Ambra Lombardo agli ultimi pettegolezzi

Al contrario di Kiko, che ci ha tenuto a fare chiarezza sulle ultime vicende, Ambra Lombardo non ha detto nulla sulle presunte affermazioni di Annarita Cipollari. Qualche giorno fa la modella siciliana ha preferito anche non commentare pubblicamente il ricovero in ospedale del fidanzato.