Kikò e Ambra di nuovo in crisi: parla la sorella di Tina Cipollari

Kikò e Ambra Lombardo si sono lasciati? La rivelazione di Annarita, la sorella di Tina Cipollari

C’è di nuovo maretta tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo del Grande Fratello 16. Ai fan più attenti della coppia non è sfuggito che i due non si mostrano più insieme da tempo ma è ora Annarita Cipollari a fare chiarezza. La sorella della più famosa Tina è molto legata a Kikò e ha spifferato al settimanale Di Più Tv che c’è di nuovo crisi tra l’esperto di bellezza e la professoressa siciliana. A quanto pare i due non si sentono da un po’ e nell’ultimo periodo l’ex gieffino ha sofferto di stress proprio per via delle pene d’amore.

Le parole di Annarita Cipollari su Chicco Nalli e Ambra Lombardo

“Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra. Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’. Per me sta soffrendo e non lo vuole ammettere. Io non, a volte ho l’impressione che questa Ambra lo abbia stregato. A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non me ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia. E la sua pressione ne risente…”, ha dichiarato la sorella di Tina Cipollari a Di Più Tv. La 52enne, che già in passato ha attaccato Ambra, ha ammesso che Kikò si sta riprendendo dal suo recente malore ma che il forte stress dell’ultimo periodo non è dipeso solo dal lavoro ma pure dai vari problemi con la Lombardo.

Il gossip su Ambra e Gaetano Arena ha ferito molto Kikò Nalli

“Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno: dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d’amore“, ha assicurato Annarita Cipollari. Nell’ultimo periodo l’hair stylist di Sabaudia ha infatti sofferto per i gossip nati attorno al rapporto tra la fidanzata Ambra Lombardo e Gaetano Arena, altro ex concorrente del Grande Fratello. Chicco ha difeso la sua dolce metà ma la giovane non era con lui, qualche giorno fa, in ospedale, quando è stato colpito da un malore improvviso.

Ambra Lombardo e Chicco Nalli stanno ancora insieme?

La lontananza tra Ambra e Kikò sta facendo mormorare parecchio ma per il momento i diretti interessati preferiscono restare in silenzio. Prima di fare annunci ufficiali vogliono forse capire il futuro della loro relazione? Lo scopriremo solo vivendo…