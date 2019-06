La sorella di Tina Cipollari contro Ambra: “Lascia stare Kiko”

Ambra e Kiko news: la sorella di Tina Cipollari attacca la professoressa

Non c’è pace per Ambra Lombardo del Grande Fratello 16. Dopo gli attacchi di Tina Cipollari, Cristiano Malgioglio ed Emanuela Tittocchia, la Professoressa deve subire pure le critiche di Annarita, l’ex cognata di Chicco Nalli. La sorella di Tina non è contenta di questa relazione tra Ambra e Kiko e ha invitato l’hair stylist ad interrompere prontamente questo rapporto. Un consiglio che, ovviamente, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha seguito. Nalli, da tempo opinionista di Barbara d’Urso e prima ancora protagonista di Detto Fatto, fa sul serio con Ambra e sta facendo di tutto per non perderla. Anche andare contro la sua famiglia, compresi i tre figli che non hanno grande stima della Lombardo.

Le parole dell’ex cognata di Chicco Nalli su Di Più

“Ambra non mi piace per niente e quando Kiko è uscito dalla Casa gliel’ho detto chiaro e tondo. Qui in famiglia non piace a nessuno, a mia sorella Tina, ai suoi tre figli, anche se il più grande preferisce starne fuori”, ha dichiarato Annarita, la sorella di Tina Cipollari, al settimanale Di Più. “Ambra è chiaramente una calcolatrice e se lo dico io è perché mia sorella non se la sente di farlo pubblicamente. Certo, Tina si sente coinvolta perché vuole tutelare i suoi figli ma non vuole nemmeno mettere i bastoni tra le ruote nella nuova vita del suo ex marito. Ma io non riesco a stare zitta, anche perché lui per me è come un fratello, e vederlo usato in quel modo non mi piace”, ha aggiunto la 53enne.

Chicco Nalli non ha ascoltato il parere dell’ex cognata

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 16 – giunta tra l’altro a un passo dalla finale – Annarita ha prontamente avvisato Chicco Nalli del suo pensiero su Ambra Lombardo. Un parere che Kiko ha ascoltato attentamente ma che non ha seguito fino in fondo. L’esperto di bellezza è single da tempo (l’ultima storia è stata con l’artista spagnola Myr Garrido) e stare con la 32enne siciliana lo rende felice. “Io gliel’ho detto chiaro e tondo che lei non mi piace, ma lui mi ha detto: “Pazienza se dura solo un mese”, ha confidato la sorella di Tina Cipollari.

Ambra e Kiko sempre più uniti nonostante le critiche

“Credo che sia lampante che con questa ragazza Kiko vorrebbe riappropriarsi di una felicità che ha perduto quando si è lasciato con mia sorella Tina. Ma lui ha bisogno di una altro tipo di donna, non di Ambra”, ha sottolineato Annarita. Come reagiranno Ambra e Kiko davanti a queste nuove critiche? Fino ad oggi i due si sono difesi bene, sottolineando che il loro è vero amore. Sarà davvero così? Chi vivrà, vedrà!