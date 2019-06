Kikò e Ambra dopo Gf, lei avverte: “Non fatevi ingannare!”

Gf gossip, Kikò e Ambra: cosa sta succedendo davvero fra i due?

Ambra e Kikò del Grande Fratello hanno confermato ancora una volta di essere innamorati. Non sono più due adolescenti e, quando trovano la persona giusta, di certo non se la lasciano scappare! Hanno deciso di avere un percorso fatto di piccoli passi, ma molto significativi: non vogliono correre troppo perché hanno tutta una vita davanti a loro. Nonostante Ambra sia uscita molto presto dal reality show di Canale 5, Kikò non ha smesso di pensarla: hanno avuto poco tempo per conoscersi, è vero, ma al cuor non si comanda e alcune volte capita d’innamorarsi perdutamente al primo sguardo.

Il consiglio di Ambra Lombardo ai suoi fan

Kikò Nalli ha spiegato come hanno reagito davvero i figli quando lo hanno visto assieme ad Ambra Lombardo e che il loro amore è sempre più forte; questa volta, invece, è Ambra a parlare e su Instagram ha risposto a un messaggio di un suo fan in questo modo: “Sono felice di sapere che ti sta a cuore me, la mia vicenda e la nostra storia. Io e Kikò condividiamo un sentimento sincero. La Tv è solo un riflesso, talora confuso, della realtà. Non fatevi ingannare da poche frasi dette spesso sull’onda del momento”.

Storia Kikò e Ambra dopo Gf: lei ringrazia tutti

Lo abbiamo visto perdere la pazienza più volte a Pomeriggio 5: Kikò Nalli è davvero innamorato di Ambra e non sopporta chi mette in dubbio la loro relazione. Lei non smetterà mai di ringraziare chi le ha permesso di vivere un amore da favola: “[…] A chi mi ha spinta in avanti quando avrei fatto un passo indietro! A chi ha diffidato e contestato perché proprio nel dissenso ho trovato la carica per perseverare! A chi ha apprezzato la sobrietà e la robustezza dei silenzi! A chi crede nelle emozioni autentiche e pulite, vissute tra silenzi, attese e momenti di preziosa unicità! Per qualcuno è stato il Finale… Per altri un Inizio!”.