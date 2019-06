Kikò e Ambra a Pomeriggio 5: “Dormo coi miei figli, mi devo riprendere”

Kikò e Ambra dopo il Gf 16, le confessioni a Pomeriggio 5

Ambra e Kikò sono al settimo cielo. I detrattori avevano detto che si sarebbero lasciati non appena fosse terminata la loro esperienza al Grande Fratello 2019, e invece non è stato così. Li abbiamo rivisti insieme a Pomeriggio 5, dove Barbara d’Urso ha fatto delle precise domande: tra le più importanti, quella riguardante il rapporto di Kikò e i suoi figli. Hanno veramente accettato la nuova fidanzata del papà? Sappiamo bene che Francesco aveva scritto un post con cui spiegava che Ambra si era avvicinata al padre solo per visibilità. Adesso ha cambiato idea? Con l’ultima intervista della d’Urso sappiamo cos’è realmente successo.

I figli di Kikò e Tina hanno accettato Ambra? Tutta la verità

Dopo il bacio al Grande Fratello, Kikò e Ambra hanno passato del tempo insieme e hanno capito che potrebbe esserci davvero un futuro. L’hairstylist deve ancora abituarsi al ritorno alla sua precedente vita: “Sono dimagrito 5 o 6 chili. Mi devo riprendere un po’. Non riesco ancora a dormire. Ho dei ritmi sballati. Adesso dormo coi miei bambini. Non li lascio mai”. I figli di Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno accettato Ambra, e il parrucchiere ha spiegato il motivo per cui Francesco aveva detto quelle parole sulla fidanzata: “Ho incontrato per prima cosa i miei bambini. Dopo essere uscito dal Gf, ho chiamato Tina e sono stato accompagnato a casa. Non ho usato i miei bambini. Su 100 frasi 99 sono dedicate ai miei figli. Francesco mi ha detto che quando ho pubblicato quella cosa su Ambra ho guadagnato 40000 follower! Lui è tranquillo”.

Mentre Francesca e Gennaro si lasciano sempre più andare nella Casa del Gf 16, Ambra e Kikò sono stati ospitati a Pomeriggio 5. Tutto procede liscio come l’olio e non sono mancati i baci e le emozioni nemmeno a Pomeriggio 5: “Questa è la prima volta che abbiamo visto questo video insieme. Emozionante”.