Kikò Nalli bacia Ambra in diretta e piange per i figli: “Saremo fuoco”

Semifinale Grande Fratello, il bacio di Ambra e Kikò

Kikò Nalli ha baciato Ambra Lombardo questa sera al Gf 16. Barbara d’Urso ha organizzato una cena a lume di candela dove la portata principale è stato il bacio appassionato della coppia. E sì, ormai si considerano tali. Un colpo di fulmine che, fuori dalla Casa del Grande Fratello 2019, potrebbe trasformarsi in una storia d’amore vera. Sono due persone mature, che non hanno voglia di giocare a fare la coppia felice con data di scadenza: hanno realmente intenzione di costruire qualcosa di serio e, per l’hairstylist, Ambra ha addirittura deciso di rinunciare al suo lavoro. Un gesto d’amore che Kikò apprezzerà? Sicuramente sì, considerato quello che è successo durante l’ultima diretta del Gf.

La dedica d’amore di Ambra a Kikò

Poche ore fa ha fatto delle importanti confessioni su Ambra Lombardo e questa sera ha avuto l’occasione d’incontrarla: “Non so come tu possa esserti interessata a me. Sono un uomo molto brutto… non è vero! Ti ho pensata moltissimo. E se tu sei vera, come sei sembrata, possiamo fare solo un bel cammino se tu lo desideri”. Ambra gli ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore: “Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Io sono una donna di fatti, non di parole. Ti ho detto che ci sono, che sono qui, che ci sarò. Io non ti chiedo di fidarti di me, di fidarti della ragazza che hai conosciuto, con cui hai condiviso gioie e dolori. Se è vero che hai capito chi sono, che sono una donna adulta, che sono diretta, onesta, io e te non saremo una scintilla, ma un fuoco”.

Kikò Nalli figli: il messaggio che emoziona

Questa sera, al Grande Fratello, Kikò ha anche ricevuto un bellissimo messaggio da suo figlio: “Ciao papà, ti seguiamo tutti i giorni. Non mollare”. Con le lacrime agli occhi, il parrucchiere ha detto questo: “Sapevo che Mattias è come me. Sto diventando un deficiente qua dentro. Piango sempre, questa è una cosa bellissima, ma non mi interessa niente”. Una puntata in cui non è nemmeno mancato un nuovo confronto tra Francesca De André, Giorgio e Gennaro.