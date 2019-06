Nuova lite tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André al Grande Fratello 16

Non c’è pace tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. I due hanno avuto una nuova lite nel corso della semifinale del Grande Fratello 16. Il motivo? I recenti post Instagram del paroliere, nel quale non sono state usate parole carine nei confronti della nipote di Fabrizio De André. A Zia Malgy non sta piacendo particolarmente il percorso di Francesca nella Casa più spiata d’Italia e non ha avuto remore a dirlo alla diretta interessata. Davanti a milioni di telespettatori Malgioglio ha sottolineato l’aggressività e la prepotenza di Francesca: qualità che non sono piaciute più di tanto a Cristiano.

Cosa ha detto Cristiano Malgioglio a Francesca De André

“In quella Casa ci sono persone con problemi più gravi, come Martina Nasoni e Serena Rutelli. Eppure loro non si comportano come te, in maniera aggressiva e maleducata. Il problema di Francesca è che è molto aggressiva, a tratti incivile, non rappresenta le donne. Non sei amata“, ha apertamente dichiarato Cristiano Malgioglio durante una discussione con Francesca De André. Il cantante ha poi ammesso di conoscere bene i problemi di Francesca con la sua famiglia. Ma la 29enne non è dello stesso avviso, tanto che ha ribadito: “Stai facendo slap slap alla famiglia De André. Amata o non amata io non sono una persona falsa. Quando esco ti faccio vedere i documenti della vicenda”. Francesca ha inoltre aggiunto: “Hai parlato di mio nonno morto senza cognizione di causa. Ci sono rimasta male, non me l’aspettavo da te”.

Barbara d’Urso difende Francesca De André

Nella questione è intervenuta la padrona di casa Barbara d’Urso che non ha apprezzato le parole di Cristiano Malgioglio. “Francesca sei amata e non amata allo stesso modo degli altri concorrenti. Non mi sembra corretto dire questo a Francesca che è ancora una concorrente in gioco. Vi prego di non attaccare ferocemente Francesca perché non sapete tutto della sua infanzia”, ha chiarito la presentatrice Mediaset.