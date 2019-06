Grande Fratello, Kikò Nalli su Ambra Lombardo: “Sono curioso di…”

Kikò e Ambra, futuro insieme dopo il Grande Fratello 2019?

Kikò Nalli non vede l’ora di riabbracciare Ambra Lombardo. Si sono frequentati per poco tempo al Gf 16, eppure c’è una forte sintonia tra i due. Kikò non si sarebbe mai aspettato di trovare subito una donna capace di stregarlo: Ambra, col suo fascino e con la sua maturità, è stata in grado di far breccia nel cuore dell’hairstylist, che sta contando i giorni che lo separano dall’ultima puntata. Se all’inizio si divertiva continuamente, adesso vive spesso dei momenti di crisi. Però, grazie a Michael e Gennaro, ritrova la forza per proseguire in questo suo percorso, evitando di gettare la spugna prima della finale del Grande Fratello 2019. Che è vicinissima.

Le parole di Kikò Nalli su Ambra Lombardo: la mancanza si fa sentire

A Gennaro Lillio (che è sempre più lontano da Francesca De André), Kikò ha confessato: “Sono curioso di vedere Ambra”; il ragazzo gli ha detto: “Tu hai capito in un mese e mezzo quante cose fai? Guarda che fuori da qui è tanto: lavori, fai un sacco di cose. Qua dentro il tempo non passa mai”. Kikò ha vissuto tutto intensamente all’interno della Casa del Grande Fratello, anche quello che c’è stato con Ambra: “Qua è tutto triplicato. Non so se fuori possano rendersi conto di quello che viviamo qua”.

Gf news, i momenti di crisi di Kikò: resisterà sino alla finale?

Ambra ha fatto un gesto d’amore importante per Kikò. Fuori dalla Casa sarà tutto rose e fior? Il parrucchiere crede nel futuro insieme a lei e spera che l’esperienza al Gf 2019 finisca al più presto perché non ne può più di affrontare crisi su crisi: “Abbiamo pianto insieme, ma se io avessi continuato ad andare su quel meccanismo, nessuno ne usciva più. Noi abbiamo bisogno di tempo in tutte le cose, di guardarci dentro e poi trovi la via d’uscita”. Recentemente ha fatto tanto chiacchierare una sua confessione su Tina Cipollari.