Gf, Francesca e Gennaro sempre più lontani: “Mi hai rotto”

Grande Fratello news, Gennaro e Francesca non si sopportano più?

Gennaro Lillio e Francesca De André sono ai ferri corti. Dopo l’ultimo litigio avvenuto nella Casa del Grande Fratello, nessuno dei due vuole fare un passo verso l’altro. Non è l’orgoglio a frenarli, ma il dubbio secondo cui dall’altra parte non ci sia la persona giusta. Francesca, durante la diretta del Gf 16, ha messo in dubbio la sincerità di Gennaro: secondo lei, non avrebbe ancora dimostrato chi è davvero e avrebbe controllato troppo alcune sue reazioni; Gennaro, dal canto suo, teme che, fuori dalla Casa, la sua relazione con la ragazza sarà conflittuale. E lui desidera essere solo sereno.

Gf gossip: Gennaro senza parole, Francesca lo attacca

L’ultimo litigio tra Francesca e Gennaro del Grande Fratello è avvenuto a seguito di una battuta della giovane: gli ha detto – scherzosamente, ha spiegato lei – che prima le preparava sempre il piatto con la pizza mentre adesso no; Gennaro, probabilmente fraintendendo le sue parole, le ha detto che la deve smettere di lanciare frecciatine. Francesca, dopo questa sua reazione, gli ha dato addosso: “Io con lei non posso parlare. Me ne sono andato. Ma io che posso fare dopo che mi ha detto ‘taci’? Io non mi sono svegliato ‘storto’. Questo è modo? Con chi stai parlando?”. Uno sfogo, questo, dopo quello sui problemi che ha avuto in passato.

La lunga confessione di Francesca su Gennaro: lui non è sincero?

Francesca De André è convinta di essere dalla parte della ragione: “Lui si è svegliato con la luna storta. Mi ha rotto i co…oni. No basta, non sono una bambina. Mi ha detto che non riesco a farlo stare zitto, che sono pesante. Hai forse fatto un sogno brutto? Io quello che penso di lui gliel’ho dimostrato”. Al Grande Fratello, Francesca ha poi palesato i suoi dubbi su Gennaro: “Io, nel bene e nel male, sono stata sempre me stessa. Io non ho represso nulla. Non ho mai calcolato delle reazioni per risultare in un certo modo. Io mi sento libera. Gennaro si è represso in tante situazioni, non capisco se alcune cose fanno parte di lui o no. Adesso che ha la certezza di andare alla finale, si lascia andare a reazioni più istintive. Io invece non riesco mai a essere una persona falsa. Sono vera fino alla fine”.

Gennaro Lillio è cambiato dopo aver scoperto di essere il primo finalista?

Mentre Kikò Nalli parlava di Ambra, Francesca del Gf ha detto: “Forse è nervoso perché siamo alla fine o forse si permette di reagire più come Gennaro Lillio perché ha la certezza di essere arrivato all’ultima puntata?”. Come reagirà Gennaro una volta che ascolterà queste frasi?