Gennaro Lillio, attacchi di panico: “Mi sono venuti improvvisamente”

Gli attacchi di panico di Gennaro Lillio: il racconto del suo passato al Gf 16

Gennaro del Grande Fratello 2019 fa spesso delle confessioni importanti sul suo passato. Un ragazzo che ha tanto da raccontare e che fa tanto chiacchierare: la sua vicinanza a Francesca De André è uno dei temi scottanti del Gf! Siamo certi che ci sorprenderà ancora, soprattutto assieme alla De André. Adesso Taylor Mega è stata in grado di tirare fuori dal passato di Gennaro un problema per cui il ragazzo ha dovuto molto combattere: qualche anno fa, ha avuto a che fare con gli attacchi di panico. A cosa gli erano dovuti? Gennaro ha cercato una causa precisa, ma non l’ha mai trovata davvero.

Grande Fratello ultime notizie, Gennaro Lillio fa una confessione a Taylor Mega

Queste sono state le parole di Gennaro a Taylor (che ha già fatto scoppiare di gelosia la De André): “Questi attacchi di panico non li avevo mai avuti. Mi sono venuti a 23-24 anni. Mi sono venuti improvvisamente. Dal nulla. Senza motivo. Mi sentivo strano, non mi sentivo molto bene. Magari li avrà scatenati qualche delusione lavorativa a cui tenevo tanto sempre nell’ambito moda”. Una confessione, questa, fatta dopo aver ricevuto una bellissima lettera da parte della sorella ritrovata.

Gennaro e Kikò si confidano con Taylor Mega

Gennaro del Gf 16 ha poi spiegato che quegli attacchi di panico erano emersi quando avevano iniziato a sfumare alcuni suoi sogni: “Quando prendi delle batoste per i tuoi sogni, tu li percepisci in maniera molto più forte. Quindi può essere legato a quello, ma non era quello. Era quel senso di delusione forte che ti scatena qualcosa che tu già hai dentro”. Gennaro Lillio ha aperto il suo cuore a Taylor Mega così come ha fatto Kikò Nalli, che ha parlato di nuovo di Tina Cipollari, una delle donne più importanti della sua vita.