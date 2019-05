Gennaro Lillio sorella ritrovata: “Vorrei vederla, ha coraggio”

La sorella di Gennaro Lillio: la lettera per i due fratelli al Gf 16

Gennaro Lillio ha ricevuto una lettera emozionante dalla sorella durante l’ultima diretta del Grande Fratello 2019. Non si sono mai incontrati. Hanno il padre in comune, quel padre che Gennaro e il suo fratello gemello non vedono da quando hanno tre anni. Gennaro non è riuscito a trattenere le lacrime per la grande emozione: non si sarebbe mai aspettato di ascoltare delle parole di quel tipo dalla sorella, che gli ha confessato di voler incontrare molto presto i suoi fratelli. L’incontro avverrà solo quando Gennaro uscirà dalla Casa del Gf 16 o li vedremo insieme durante una delle prossime puntate, magari proprio nella finale?

Diretta Grande Fratello: le parole di Maria, la sorella di Gennaro

Queste sono state le parole della sorella di Gennaro Lillio: “Ciao Gennaro, sono Maria. Questo nome ti suonerà famigliare. Sono la figlia di nostro padre, tua sorella. Ricordo che papà mi parlò di due fratelli più grandi. Il giorno in cui avrei voluto incontrarvi non è mai arrivato, finché io ho deciso di mettermi alla vostra ricerca. Incontrarvi mi riempirebbe il cuore di gioia. Gennaro, io tifo per te al Grande Fratello”. Dopo aver assistito al litigio surreale tra Francesca De Andrè e il suo fidanzato, abbiamo avuto per fortuna un momento emozionante.

La doppia-sorpresa a Gennaro Lillio

Gennaro Lillio ha spiegato tutto: “Io mi sento di chiederle scusa perché lei ha avuto più attributi di me. Si è fatta avanti ed era piccolissima. Ha avuto un grande coraggio. Lei è una delle prime persone che vorrei vedere fuori da qui”. Gennaro ha ricevuto un’altra sorpresa: suo fratello si è presentato nella Casa più spiata d’Italia per riabbracciarlo e dirgli che lo sosterrà sempre. Gennaro sta facendo tanto chiacchierare non solo per la storia del padre e della sorella, ma anche per la strana relazione che ha con Francesca De Andrè.