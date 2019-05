Gennaro e Francesca mano nella mano: dopo la lite, l’amore?

Grande Fratello news, Francesca e Gennaro sempre più vicini dopo la lite

Possiamo dire con certezza che è tornato il sereno tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. Hanno avuto una lite furibonda che ha messo a rischio il loro rapporto: avrebbero potuto o allontanarsi per sempre, capendo di avere due caratteri divergenti, o riavvicinarsi, avendo così la conferma che potrebbe nascere qualcosa di serio. Considerata anche la chiacchierata “pausa di riflessione” presa dal fidanzato della De Andrè. Nascerà davvero del tenero? Sempre più palese la loro attrazione… non solo fisica! Questo Grande Fratello potrebbe regalarci presto un altro colpo di scena.

Francesca e Gennaro nuova coppia del Gf 16? Lui ammette di volerle bene e Vladimir dispensa consigli

In confessionale, Gennaro Lillio ha detto alcune parole su Francesca De Andrè, dopo gli attacchi reciproci: “Anche con tutta la rabbia che ho, non ti avrei preso ‘a parole’ per il bene che ti voglio”. Vladimir Luxuria – che ha parlato del problema di Michael Terlizzi – ha dato dei consigli al bel napoletano: “Lei non riesce a darsi un freno in quei momenti, le parte la brocca e quindi la sua rabbia la trasforma in questa finta aggressione, che poi in realtà è un sintomo di grande fragilità”.

Gf gossip, Francesca non riesca a stare lontana da Gennaro: cosa succederà nelle prossime ore?

Francesca De Andrè ha avuto una crisi di pianto dopo quello che le è recentemente successo ma, ora che Gennaro ha iniziato a parlarle di nuovo, sembra proprio che sia tornata la tranquillità nel suo cuore. Vladimir Luxuria ha beccato Francesca e Gennaro del Gf 16 nel momento in cui erano mano nella mano. Niente più nuvole nere all’orizzonte, solo quelle a forma di cuore?