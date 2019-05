Francesca e Gennaro, lite furiosa nella notte per Martina: insulti e offese, caos al Gf

Grande Fratello, Francesca De André e Gennaro Lillio litigano furiosamente per Martina

Ieri sera è successo di tutto al Grande Fratello! Il daytime appena andato in onda è stato un riassunto fin troppo breve e, a dire il vero, sono stati censurati tutti gli insulti e le offese di Francesca De André. Prima rivolti a Martina, poi proprio a Gennaro Lillio. Peccato che su Twitter ci siano tutti i video e le testimonianze del caso, per cui vi diremo per filo e per segno cosa è successo. Tutto è partito da un chiarimento tra Martina e Daniele. La prima diceva che lunedì in puntata Francesca avrebbe messo delle parole in bocca a Daniele che non gli appartenevano. Daniele sosteneva invece che non è andata così, che anzi era solo un pensiero della De André. A un tratto, Daniele si è rivolto direttamente a Francesca per chiederle conferma di ciò che aveva detto in puntata. Qui si è scatenato il caos: Francesca si è scagliata contro Martina!

Francesca De André contro Martina al Gf: ciò che non si è visto nel daytime

Francesca ha iniziato a inveire contro Martina Nasoni dicendole che dovrebbe smettere di discutere con Daniele, che gli sta sempre appresso, che non dovrebbe pretendere nulla da lui, e molte cose simili. Ciò che nel daytime non hanno mostrato, però, è il momento in cui Francesca ha dato dell’alcolizzata a Martina: potete vedere il video qui di seguito per comprendere il momento. Enrico ha preso le difese di Martina, che ha tentato di far capire a Francesca che stava decisamente esagerando e doveva pesare bene le parole. In confessionale, Martina ha detto: “Ignara completamente del discorso che stavamo facendo, ha iniziato a tirare a zero arrivando a dire che è tutta la settimana che io sto arrabbiata con Daniele. Questa ragazza su che basi parla? Tu che vuoi da me? Tu ti sei ingelosita molto della situazione di Gennaro”. Dal canto suo, Francesca sostiene che Martina con Gennaro abbia assunto gli stessi comportamenti che rimprovera a Valentina con Daniele.

Gf, Gennaro e Francesca litigano: gli insulti che non sono andati in onda

Questo è ciò che hanno mostrato della lite tra Francesca e Martina, più il video che abbiamo aggiunto qui sopra. Ma dato che nella litigata la De André ha tirato fuori un dettaglio sul bacio tra Martina e Gennaro che solo lei sapeva, perché glielo ha confidato proprio il modello, ne è scaturita un’altra furiosa discussione! Francesca e Gennaro hanno litigato pesantemente, sono volati insulti di ogni tipo da parte di Francesca, che ha appellato Gennaro con ogni offesa a sua disposizione. Forse anche perché Gennaro ha difeso Martina? Anche questo non è andato in onda, ma possiamo mostrarvi anche in questo caso altri video subito catturati da chi segue la diretta del Gf. Ciò che hanno deciso di mandare in onda su Canale 5 – oltre a un commovente racconto di Luxuria – invece è solo un Gennaro ferito dalla confidenza sbandierata a tutti da parte di Francesca. Questo il suo confessionale: “Non è la persona che io conosco. Io non me lo aspetto da lei e poi mi dici pure che non l’ho detto a tutti. Queste cose non si dicono, proprio a me. Mi tocchi in questo modo. Io prendo le distanze e mi aspetto delle scuse”. Anche queste accuse a Martina e tutti gli insulti a Gennaro verranno perdonati alla De André, dopo la vagonata di insulti contro Mila?

Discussione tra Francesca e Gennaro insieme agli altri (primi insulti della strega…)

