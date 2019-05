Gf, Gennaro in crisi per il padre: “Perché mia madre non mi ha detto la verità?”

Grande Fratello, Gennaro Lillio continua a pensare alla lettera del padre

Gennaro Lillio ha ricevuto una lettera da parte di suo padre, che lo ha abbandonato quando aveva tre anni. Al Gf 16 il modello si è spesso aperto sull’argomento e ha raccontato che i suoi genitori si sono lasciati quando era molto piccolo. Il padre non si è più fatto vivo, né con lui né col suo fratello gemello Guido. Per Gennaro è una ferita ancora aperta, ha sofferto molto in passato e vorrebbe delle risposte prima di chiudere questo capitolo della sua vita e andare avanti. La lettera del papà però potrebbe invece riaprirlo in maniera prepotente: il genitore infatti gli ha detto di avere un’altra verità da raccontargli.

Gf, Gennaro e i dubbi sulla lettera del padre: “Perché questa verità non l’ho saputa da mia madre?”

Dopo le prime confessioni sulla lettera, Gennaro non smette di pensare a cosa mai potrebbe dirgli il papà. E oggi si è aperto di nuovo in confessionale: “Se sai che una persona che sta ancora continuando a soffrire, perché non ti sei fatto avanti? Anche questo io non riesco a capire. Le cose che io sapevo e che non è la verità, che ci sono delle cose che io non so e che lui vuole dirmi”. Il pensiero successivamente è subito corso a sua madre. Se le due versioni non dovessero combaciare, infatti, per lui sarebbe un’enorme sofferenza: “Se dovessi venire a conoscenza di una eventuale verità diversa, a me farebbe stare male. Perché questa verità non l’ho saputa da mia madre? Quale era il problema?”.

Gennaro Lillio preoccupato per il fratello: “Ho sempre avuto senso di protezione”

Gennaro al Gf ha anche pensato a suo fratello – dopo aver avuto un fortissimo scontro con Francesca -, dopo aver ricevuto la lettera dal loro papà. A lui è corso il pensiero del gieffino nel daytime di oggi: “Io vorrei sapere mio fratello come sta. Questa lettera appartiene anche a lui. Lui è il mio gemello, però è più piccolino di me e ho sempre avuto questo senso di protezione”. Gennaro vorrebbe sapere come sta affrontando suo fratello la lettera e le rivelazioni del loro papà. I due fratelli inoltre pare non abbiano mai parlato dell’abbandono del padre: “Non ci siamo mai parlati di questa cosa. Un po’ come se mancasse il coraggio da entrambe le parti”.