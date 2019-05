Gennaro Lillio abbandonato dal padre: “Sono andato in analisi, stavo male”

Gennaro Lillio padre, il concorrente al Grande Fratello 2019 ripensa all’abbandono del genitore

Gennaro Lillio sta parlando spesso di suo padre in questi giorni al Grande Fratello. Complice il fatto che Serena Rutelli ha ricevuto una lettera dalla sua madre biologica, anche Gennaro ha ripensato a suo papà, che lo ha abbandonato quando aveva tre anni. I genitori del modello stavano insieme e si amavano quando sono nati lui e suo fratello, poi si sono lasciati e il padre non ha voluto saperne di Gennaro e suo fratello. Il non riuscirsi a dare una spiegazione in merito lo ha fatto soffrire molto negli anni. A differenza di Serena, Gennaro accetterebbe un confronto con il padre ma non per riallacciare i rapporti, bensì per avere risposte che lo aiutino a chiudere quel capitolo della sua vita e riesca ad andare avanti. Gennaro si è confrontato con Serena, visto che hanno una storia piuttosto simile.

Gf, Gennaro Lillio si sfoga: “Sono andato in analisi da un dottore”

A lei ha confessato che al suo posto avrebbe letto la lettera del genitore che lo ha abbandonato, perché ha bisogno di risposte per riuscire ad andare avanti con la sua vita. “Io la lettera l’avrei letta subito, non ci avrei pensato nemmeno un secondo”, ha detto. Affronterebbe oggi il padre perché oggi è pronto ad avere una risposta da lui, qualsiasi essa sia. In passato invece ha sofferto molto: “Non avevo il mio modello di riferimento, proprio su come diventare uomo. L’ho dovuto capire da solo, ho dovuto fare un percorso mio. Sono andato in analisi da un dottore perché soffrivo, stavo male”. Questo ha confidato a Kikò e Serena, riferendosi a quando aveva tra i 22 e i 23 anni. Gennaro ha poi chiarito che non ha bisogno oggi di costruire un rapporto con suo papà, nonostante sia una ferita che ancora fa male.

Grande Fratello 2019, lo sfogo di Gennaro sul padre in confessionale

Gennaro ha spiegato che gli è mancato un esempio maschile da seguire e che ha imparato da solo cosa vuol dire essere uomo. In confessionale poi ha detto: “Il confronto io lo farei, perché avrei due o tre domande a cui devo trovare risposta. Dopodiché metto a posto un cassetto della mia vita per sempre. E proseguo il mio percorso. Dentro di me c’è quel senso di abbandono, di mancanza d’affetto, che io o potevo corrisponderlo con odio verso le persone oppure con amore. Erano due le strade. E io mi sento di averlo esternato ad avere più amore”. Questo è andato in onda nel daytime di oggi del Gf 16 a proposito del padre di Gennaro Lillio, ma abbiamo anche visto Mila sola contro tutti.