News Gf, tutti contro Mila Suarez che perde la pazienza: “Fa la vittima, falsa”

Grande Fratello, cosa è successo tra Mila e Francesca a tavola? Il gesto della Suarez

News dal Gf anche oggi! Nel daytime, sempre importantissimi per scoprire cosa dicono i concorrenti in confessionale, abbiamo visto la reazione dei ragazzi dopo il gesto di Mila Suarez. Quest’ultima infatti durante una cena si è alzata da tavola ed è andata via, uscendo in giardino e non terminando la sua cena. Nelle immagini abbiamo visto Mila guardarsi addosso e poi guardare di fronte a lei, dove era seduta Francesca De André. Non è stato chiaro cosa sia successo, se per esempio Mila si è sentita colpire alle gambe o da qualcosa sulla maglia. Fatto sta che non ricevendo risposta dall’altra parte, si è alzata portando con sé il piatto e il bicchiere. Poggiandoli sul tavolo in cucina, però, ha quasi lanciato il bicchiere e questo è terminato a terra, rompendosi.

Gf, Enrico rimprovera Mila: “Voleva farsi notare”

Un gesto molto forte che ha provocato la reazione degli altri concorrenti. Mila è uscita in giardino e si è isolata in piscina, per stare un po’ per conto suo e calmarsi. Non ha voluto dire a nessuno il motivo del suo gesto. Guendalina e Valentina l’hanno raggiunta per chiederle se volesse parlarne, così come poi Enrico le ha chiesto se qualcuno le avesse detto qualcosa. Mila non ha aperto bocca. In confessionale abbiamo visto poi l’ex di Alex Belli in lacrime e dire: “Io veramente in quel momento mi è venuto così, non mi sentivo bene. Il problema è che gli altri non mi capiscono”. Ma anche gli altri hanno commentato l’accaduto. Enrico le ha anche detto che ha avuto un comportamento sbagliato, cosa ripetuta in confessionale: “È una roba che non si fa, né se hai ragione né se hai torto. Voleva farsi notare, l’unica spiegazione è questa”.

News Gf, ancora Francesca contro Mila: “Vuole passare da vittima incompresa”

Valentina Vignali si è fatta un’idea precisa del perché Mila abbia reagito così: “Questi ultimi giorni Francesca e Gennaro si sono avvicinati molto, sono amici. Secondo me a lei dà fastidio. Però non lanci i bicchieri così”. Una gelosia evidente, comunque.Il commento più forte è arrivato, ovviamente, da Francesca, che porta avanti sin dal primo giorno la sua battaglia contro Mila. Ecco le sue parole: “C’è qualcuno che vuol fare un po’ la vittima, un vittimismo senza senso. Alla fine le persone vengono fuori per quello che sono. Eccola là. Che è successo? Niente. Il nulla. A me non la racconta, è falsa come pochi. Vuole passare da vittima incompresa e trattata male. Poverina lei”. Le immagini verranno mostrate stasera in puntata? In tal caso, ne vedremo delle belle!