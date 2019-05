Gennaro Lillio in crisi per Francesca De André, il piano di Mila contro i due gieffini

Francesca De André ha stregato Gennaro Lillio, il concorrente in crisi al Gf 2019

Francesca De André e Gennaro Lillio potrebbero essere la nuova coppia del Grande Fratello se solo lei dovesse decidere di lasciare il suo fidanzato Giorgio; non sappiamo come si metteranno le cose lunedì e come affronterà Barbara d’Urso la situazione che si è venuta a creare, ma è certo che questo rapporto sarà tra gli argomenti più importanti della puntata e che prima o poi i due saranno messi di fronte a una decisione: continuare a comportarsi come amici un po’ troppo amici oppure, una volta chiarita la situazione tra la De André e Giorgio, andare oltre. Siamo ancora agli inizi di questo Grande Fratello e potrebbe succedere di tutto, quindi occhi aperti perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Gennaro e Francesca, nuova coppia al Gf? I pettegolezzi della Casa

A notare che tra i due stia per sbocciare qualcosa è stata anche Martina Nasoni che, come qualche altro concorrente, vede entrambi molto affiatati ma al tempo stesso Gennaro parecchio frenato per via di Giorgio: “Gennaro lo vedo che fa gli occhietti da cucciolo – queste le parole della ragazza in confessionale –, però c’è Giorgio e non si può fare niente. Le piace sia fisicamente che mentalmente, è cotto!”. Come dichiarato ieri, il gieffino non vuole mancare di rispetto al fidanzato di Francesca e sta facendo il possibile per non andare oltre; il punto è che le premure che l’una riserva all’altro non sembrano proprio quelli di due amici, e questo lo diciamo a prescindere dal gossip esploso in rete su Giorgio negli ultimi tempi: loro infatti non sanno nulla di quanto sta accadendo e nonostante ciò sono sempre più vicini.

Il piano di Mila Suarez contro Francesca e Gennaro

Che sia amore e non una semplice amicizia? Passione, desiderio o cosa? Come si evolverà insomma il rapporto di Francesca e Gennaro? A saperlo non lo sappiamo ancora, mentre nella Casa Mila Suarez sembra aver capito che i due sono più che amici; per impedire a entrambi di passare più tempo assieme la gieffina, criticata anche per i motivi più strani, non ha voluto cedere più il suo posto-letto, cosa che ha mandato su tutte le furie Francesca che ha subito svelato a tutti il suo piano: “Lei aveva detto che voleva cambiare stanza perché si aspettava la scenetta che Gennaro le chiedesse di restare”; così però non è successo ed è per questo che ha deciso di restare dove sta. La puntata di fuoco di lunedì rischia di essere ancor più sorprendente di quanto avevamo immaginato!