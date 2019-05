Gf 2019, doccia di Mila fa impazzire la Casa: Cristian e Valentina non ce la fanno più

La doccia di Mila Suarez infastidisce Cristian Imparato e Valentina Vignali al Gf 2019

La convivenza nella Casa si farà sempre più difficile nei prossimi giorni: al Gf 2019 infatti Cristian Imparato e Valentina Vignali non ne possono più neanche della doccia di Mila Suarez perché a loro avviso perde troppo tempo e si lava in un certo modo per farsi vedere. Al momento Mila non sa nulla delle accuse dei suoi compagni, sebbene sia consapevole del fatto che in molti non la sopportano, e quello della doccia potrebbe essere senz’altro un motivo di discussione se la ragazza dovesse riuscire a superare il televoto di questa settimana.

Grande Fratello 2019, Mila sempre più criticata per i suoi comportamenti

Considerati i nomi che ci sono, dubitiamo che possa farcela nonostante il Grande Fratello riservi parecchie sorprese con il voto al contrario che chiede di scegliere non chi eliminare ma chi far restare nella Casa; se così fosse tuttavia la Suarez continuerà a far discutere un po’ tutti per i suoi atteggiamenti, e non solo per la doccia: c’è chi come Francesca De Andrè non ha condiviso infatti le sue continue lamentele su Alex Belli e chi la ritiene insopportabile più in generale per l’eccessiva suscettibilità. Ora si parla della doccia ma quel “deve fare lo show“ che Valentina ha detto a Cristian in giardino sembra dipendere in realtà da molto altro.

Valentina contro Mila: la doccia è solo un pretesto?

Valentina per di più ha chiaramente detto che se per caso l’acqua calda dovesse finire perché Mila è stata otto ore sotto la doccia non manterrebbe più la calma e sbroccherebbe: si prevedono giornate movimentate dunque, e non solo per il comportamento di Mila ma anche per l’atteggiamento della stessa Valentina, diciamocelo; è innegabile infatti che quest’ultima sia troppo litigiosa e che ecceda spesso coi toni e nei modi, come peraltro la stessa Barbara d’Urso le ha fatto notare quando fu mandata in onda la lite con Alberico Lemme. Staremo a vedere come si metteranno le cose! O forse no, visto che l’eliminazione di Mila sembra cosa ormai scontata. Di certo, di Valentina sentiremo molto parlare visto quanto sta accadendo nella Casa con uno dei concorrenti…